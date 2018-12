Kompliceret flytning: Tager seks måneder at få udstyr til kræftpatienter på plads

Går det efter planen, står det kommende supersygehus i Odense færdigt i 2022.

De tusindvis af patienter skal dog ikke forvente at få glæde af de nye lokaler før tidligst i 2023. Det skyldes, at der venter Region Syddanmark en gigantisk flytteopgave, der ikke må gå ud over patienterne.

På Kræftafdelingen tager det eksempelvis seks måneder at flytte finfølsomt medicinsk udstyr, der giver præcis den rette mængde stråledosis til kræftpatienter.

- Bare det at pille en maskine ned og installere den på et nyt sted tager tre måneder - og så skal den også indmåles bagefter. Det tager yderligere tre måneder at være sikker på, at den også giver den stråledosis, som vi siger, den skal give, siger ledende overlæge Peter Sørensen.

- Den skal være præcis, for at vi kan være sikre på at strålebehandle den kræftknude, som vi har defineret, men den skal også være præcis for at undgå, at vi bestråler det normale væv. Bestråler vi det normale væv, får man bivirkninger, forklarer Peter Sørensen.

Der er stadig lang vej endnu, før supersygehuset står klar, og patienterne kan flyttes til Nyt OUH - måske først i 2024 i nogle afdelinger.

Afdelingen forventer først at flytte omkring årsskiftet mellem 2023 og 2024.

Direktør: Det er et puslespil

Det kan være nødvendigt at sende patienter til andre sygehuse i flytteperioden.

Nyt OUH arbejder generelt for alle afdelinger for at minimere antallet af patienter, der skal sendes andre steder hen.

- Selv om vi lukker ned på noget kapacitet det ene sted, har vi samlet set en fuld kapacitet. Det er det puslespil, vi skal kigge rigtig grundigt ind på, siger Torben Hedegaard, der er direktør på Nyt OUH.

På Kræftafdelingen forventer man eksempelvis at udvide åbningstiderne, så ventetiderne ikke vokser.

8.000 ansatte skal føle sig trygge først

Én ting er medicinsk udstyr. En anden ting er personale. 8.000 ansatte skal føle sig trygge i de nye rammer, inden de flytter ind og åbner.

- Det er noget helt basalt med, hvordan de finder rundt på sygehuset, og hvordan brandsikringssystemerne virker. På de enkelte afdelinger er det mere specifikt med, hvad man skal gøre, hvis der opstår hjertestop midt om natten, forklarer Torben Hedegaard.

Når Nyt OUH står endeligt klar, vil der være 837 sengepladser, 52 operationsstuer samt 400 ambulante behandlingsrum.