Mand kørt ind i mur: Taget med en promille på 2,44

En 51-årig mand havde tirsdag eftermiddag fået lige rigeligt at drikke - i hvert fald når han skulle køre bil.

Manden, der kommer fra Faaborg-Midtfyn-området, kørte ind i en mur tirsdag aften med en promille på 2,44.

Det oplyser Fyns Politis vagtchef Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.

Vi kommer frem og føreren får lavet en alkometertest, som viser en promille på 2,44. Det er altså en promille, som de færreste mennesker kan være vågne og have. Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi

Omkring klokken otte tirsdag aften fik Fyns Politi en anmeldelse, om at en varebil var kørt ind i en lav mur ved en ejendom på Rårudvej i Stenstrup ved Svendborg,

- Den 51-årige mand mister herredømmet over sin bil og kører delvist hen over en lav mur, så begge forhjul på varebilen hang frit ud over en lille skrænt, fortæller Thomas Bentsen og fortsætter:

- Der er ikke kommet nogen til skade, og der er heller ikke sket nogen skade på ejendommen, som muren ligger ved.

Manden bliver siddende i bilen med den tændt

Føreren af bilen blev siddende i bilen uden at slukke den. Beboeren på landejendommen ringer til noget familie for at få hjælp. Da de ankommer til stedet sidder den 51-årige fører stadig på bilens førersæde, og Fyns Politi bliver tilkaldt.

- Vi kommer frem og føreren får lavet en alkometertest, som viser en promille på 2,44. Det er altså en promille, som de færreste mennesker kan være vågne og have, konstaterer vagtchefen.

Thomas Bentsen vil ikke gisne om, hvad blodprøven senere viser, men han fortæller, at der vidst ikke være nogen tvivl om, at den var alt for høj til at køre bil.