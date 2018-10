Tømte containere for dåser og flasker: Løb med tusindvis af kroner i pant

De ansatte i Fakta på Kohavevænget i Nyborg håber, at politiet natten til torsdag fik fat i de tyve, der de seneste fire uger nærmest systematisk har lænset butikken for pantemballage for adskillige tusind kroner.

Det fortæller salgsleder Britta List.

Natten til torsdag opdagede en årvågen borger kort før klokken fire, at der foregik noget mystisk i Faktas varegård.

Og ganske rigtigt. Da Fyns Politi ankom til stedet blev to rumænske mænd på henholdsvis 27 og 29 år anholdt i varegården, mens en 42-årig kvinde blev anholdt i nabohaven, oplyser vagtchef Lars Thede.

Ifølge Britta List havde trioen denne gang nået at tømme syv containere for pantemballage. Desuden blev der fundet et dynebetræk i gården.

- Det er dåserne og plastflaskerne de er gået efter. De er lettere end glasflaskerne, og så har de brugt dynebetrækket til at få dem ud af gården, siger Britta List.

Så sent som i sidste uge blev ikke færre end ni containere tømt, men Britta List mener også, at butikken for tyvene ligger bekvemt:

- Vi ligger jo lidt øde og der er meget mørkt. Måske derfor har de valgt os.

- De er hoppet ned i varegården og har sendt det ud over hegnet og ind til naboen - det kan ikke ses ude fra vejen, tilføjer Britta List.

Også Netto på Strandvejen i Nyborg er ramt af panttyve.

Butikschef Dennis Hansen fortalte for nylig til Fyens Stiftstidende, at det er blevet normalt, at der mangler flasker i containerne - eller at containerne er tømt for indhold.

