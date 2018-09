Taget på fersk gerning: Tyve brød ind i lægeklinik

Lørdag morgen sidder to mænd på 33 og 28 år i politiets varetægt. I nat blev de nemlig taget på fersk gerning, da de var brudt ind i en lægeklinik ved Sankt Anne Plads i Odense.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.

Et opmærksomt vidne holdt øje med de to mænd, da de brød døren til klinikken op natten til lørdag. Men efter at have brudt døren op, forsvandt de to mænd i en periode.

- Vi formoder, at de forsvandt for at tjekke, om de udløste en reaktion. For eksempel en alarm, siger vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

Det opmærksomme vidne blev dog ved med at holde øje med klinikken, så da de to mænd efter et stykke tid kom tilbage og gik ind i klinikken, ringede vidnet til politiet.

Derfor kunne politiet rykke ud og tage de to mænd på fersk gerning i indbruddet. Det er uvidst, hvad de to mænd gik efter, men det kan have været medicin.

Mændene bliver sigtet for indbrud, og politiet overvejer nu, om der skal gøres yderligere, eftersom mændende i forvejen er kendt af politiet.

Indbrudstyvene nåede ikke at fjerne noget fra klinikken.