Taget for spritkørsel: Politiet tog bilen

En 58-årig mand fra Svendborg blev torsdag stoppet af politiet. Politifolkene tog en spritprøve, og så tog de bilen.

Den 58-årig mand fra Svendborg måtte blæse i et alkometer, da han sidste på eftermiddagen torsdag blev stoppet af politiet.

Udslaget viste, at han havde kørt spirituskørsel, og han blev taget med for at afgive en blodprøve.

Det viste sig, at det var tredje gang i denne måned, at den 58-årige mand var blev taget var for spirituskørsel. Derfor blev hans bil beslaglagt.

- Nu tænker du måske på det økonomiske omkring bilen - vi tænker på DIN trafiksikkerhed!, skriver Fyns Politi på Twitter.