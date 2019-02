Beboere evakueret: Taglejlighed udbrændt

Opdateret Artiklen er opdateret med billeder og video.

To personer blev evakueret, da en bygning på Torvet ved havnen i Middelfart kort før klokken 13.00 mandag brød i brand.

Operationschef Casper Christensen, Trekant Brand, fortæller til TV 2/Fyn ved 14.30-tiden, at ilden er slukket og at en taglejlighed er udbrændt.

- Lejligheden var ubeboet og ingen er kommet til skade, siger Casper Christensen.

Ilden havde så godt fat i den øverste del af bygningen, at ilden gik igennem kvisten og taget.

- Nu er vi i gang med at sikre bygningen, så der ikke falder ting ned fra den. Det tager en time eller to, siger Casper Christensen.

Udover lejligheder huser bygningen også det godt 85 år gamle værtshus Guldkronen. Guldkronen blev så sent som for et år siden udbygget med mursten og andre byggematerialer fra nedrivningen af Bro Missionshus i Holse.

Der er endnu intet bud på, hvorfor branden brød ud.



