Forsvindende rabat: Prisfald på Storebælt spist op af inflation

To flade kroner for personbiler, og fem kroner for lastbiler.

Det er den rabat, fynboerne kan forvente i forbindelse med den nye takstnedsættelse på Storebæltsbroen.

Der var ellers jubel, da Folketinget i 2017 slog fast, at det skulle blive 25 procent billigere at krydse storebælt fra den 1. januar.

Men grundet den nuværende inflation, så ender den økonomiske gevinst altså med at lyde på små to og fem kroner.

- To kroner. Det er jo åndssvagt. Jeg synes, at de havde lovet os, at når broen var betalt af, så kunne vi komme gratis over til vores venner på den anden side. Men sådan er det ikke, siger Mirka Irvold, der bor i Kolding.