Tal pænt: Odense afsætter million til ny kampagne

Efter flere episoder med verbale overfald på almindelige mennesker i Odense vil politikerne nu have fokus på, hvordan vi taler til hinanden.

Som beskrevet på TV 2/Fyn har flere forskellige borgere over de seneste måneder været udsat for grove verbale overfald i Odense.

Blandt andre blev Hibba Yousef Kilane overfuset i en p-kælder, fordi hun bar tørklæde. Politikeren Pernille Bendixen har oplevet, at folk spytter og råber efter hende, og den dansk-tyrkiske ejendomsmægler Bahadir Demirhan blev nedgjort for sin etniske baggrund, da han var ude at spise med sin familie.

...en grim retorik ødelægger ikke bare det gode humør. Den ødelægger også de gode ideer, som understøtter og driver byens udvikling Uddrag fra forligsteksten om budgettet for 2019

- Vi kan se, at der har været flere episoder, hvor folk er blevet overfuset, spyttet og hånet. Det er en forrådelse af tonen i det offentlige rum, og der er behov for, at vi får trukket en streg i sandet, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Plads til mangfoldighed

Samtlige partier i byrådet står bag budgettet for 2019, og dermed bakker alle partier også op om den nye kampagne, der skal være med til at skabe rum for, at vi alle kan være her.

- Vi er en by, der skal udvikle sig, og der er skal være plads til mangfoldighed og forskellighed. Derfor sætter vi nu ind med oplysning og debatter, så vi alle føler os velkomne i Odense, siger borgmesteren.

Den nye "tal-ordentlig-kampagne" skal især rette sig mod unge og tonen på sociale medier.

- Vi skal have involveret så mange odenseanere som muligt. Det kan for eksempel ske ved på en sjov og god måde at gøre opmærksom på, at vi skal tale pænt til hinanden, siger Peter Rahbæk Juel.

Uddrag fra forligsteksten: Odense er en mangfoldig by, og der skal være plads til alle uanset politisk ståsted, etnicitet, seksualitet, handikap eller andet. Uenigheder er velkomne, men vi skal være imødekommende og holde en ordentlig tone. Det gælder på de sociale medier, når vi møder folk, vi ikke deler holdninger med, på arbejdspladsen, og når vi taler til vores børn.

