Min Mening: Tal sandt, Bonnesen

Af Dan Jørgensen, folketingkandidat, Socialdemokratiet

Erling Bonnesen (V) skriver i Min mening følgende: - Boligskatterne vil stige som følge af socialdemokraternes halvskjulte oplæg.

Det er decideret løgn. Vi vil ikke hæve boligskatterne i Danmark. Vores økonomiske plan vil sikre bedre velfærd til danskerne på andre måder.

For eksempel vil vi beskatte den finansielle sektor og bankerne mere. De har årligt et overskud på cirka 30 milliarder, er det ikke rimeligt at de bidrager mere til fællesskabet? Det syntes vi.

Ingen skattelettelser til privatfly

Vi har også tænkt os at bruge det økonomiske råderum der er i dansk politik på en anden måde end I (Venstre, red.) har gjort i de forgangne år. Vi kommer ikke til at give lige så store skattelettelser som I har gjort til dem, der allerede har mest i vores samfund.

At give skattelettelser til rige menneskers privatfly og sænke skatten på meget høje aktieindkomster er ikke vores kop te.

Vi vil heller ikke skære i de offentlige udgifter. Vi vil hæve dem. Det forhadte omprioriteringsbidrag skal væk, og der skal sikres en mulighed for at nedslidte danskere kan komme tidligere på pension. Altså; bedre velfærd til danskerne.

Erling jeg har en bøn. I stedet for at tale om, hvad du tror vi vil gøre, kunne du jo bruge din taletid på at tale om jeres egen politik. Men det er der nok en grund til du ikke gør.

Venstre skifter kurs

Sandheden er nemlig den faktisk ret bizarre, at Venstre har skiftet så meget kurs på det økonomiske område i løbet af de seneste par uger, at de p.t. ikke har en økonomisk plan.

Det er vist ikke set i moderne politik før.

Da valgkampen blev skudt i gang havde Venstre en plan. Den var lavet sammen med LA og K. Her var der ikke lagt på til et velfærdsløft. Så ville man pludselig noget andet og Statsministeren begyndte endda at sige, at han ville ”skabe samme velfærd som Socialdemokraterne”. Det er vi da glade for, men det kræver jo, at Venstre vil være med til at finde finansieringen. Og det har de ingen politik for.

Så, Erling; du fremhæver selv, at du er revisor af uddannelse og derfor går ekstra meget op i disse spørgsmål. Hvordan kan du være stolt af et parti, der ikke har et budget for de kommende år? Kun en masse idéer til ting, man gerne vil bruge penge på. Og en stor modvilje mod at finde de penge ved at beskatte bankerne.

En revisor skal være ærlig og grundig. Det er du ikke lige nu Erling – om igen.