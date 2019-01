Taler du pænt?: Politianmeldelse af borger splitter byråd

Yvonne Bæk Rasmussen bokser løs på sandsækken, så det synger i handskerne. Landsholdsbokseren skrev i december et opslag på Facebook, der fik kommunaldirektøren til at melde hende til politiet.

I opslaget skrev hun blandt andet om Kerteminde Kommunes tidligere unge-skolechef: "Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning således at deres liv er endt før nødvendigt".

Nu er byrådet uenige om, om de skal bakke politianmeldelsen op.

Det kunne sikkert have klædt den sag her rigtig meget at lave en kande kaffe og køre rundt og drikke en kop kaffe. Jeg mener, det er at skyde gråspurve med kanoner Knud Ahrnkiel, (M)

- Det kunne sikkert have klædt den sag her rigtig meget at lave en kande kaffe og køre rundt og drikke en kop kaffe. Jeg mener, det er at skyde gråspurve med kanoner, siger Knud Ahrenkiel, der er løsgænger.

Ifølge kommunens retningslinjer om chikane af medarbejderne, skal en borger politianmeldes, hvis borgeren ikke fjerner de krænkende udtalelser efter dialog.

Men en række andre politikere ønsker også politianmeldelsen trukket tilbage.

- Jeg går ikke ind for, at man farer ud med det samme med bål og brand og politianmelder en borger, før man har taget en ordentlig dialog med hende, mener de radikales Sanne Stemann.

Sanne Stemann (R) mener Kerteminde Kommune skal trække politianmeldelsen mod Yvonne Bæk Rasmussen tilbage. Foto: Alex Syrik

Usikkerhed blandt medarbejderne

De og andre udmeldinger har skabt usikkerhed blandt de ansatte i kommunen. Medarbejderne har sendt et brev til byrådet, hvor de giver udtryk for en stor usikkerhed om byrådets samlede opbakning til retningslinjen. De opfordrer politikerne til at bakke op om de regler, de selv har vedtaget for digital mobning og chikane.

"Idet flere politikere ønsker anmeldelsen tilbagekaldt, skabes der nu tvivl om, hvad vi som medarbejdere i Kerteminde Kommune skal "leve med" af udokumenterbare postulater og angreb fra utilfredse borgeres side", lyder det blandt andet i brevet.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra medarbejderne, men de tør ikke stå frem.

- Dialogen tror jeg, man kan komme langt med. Men jeg tror nogen gange, at der skal trækkes en grænse. I denne her sag synes jeg, der er slået under bæltestedet, mener SF's Jesper Hempler, som er formand for Teknik-og miljøudvalget.

Klar til at gå i retten

Boksetræningen og de mange pushups er Yvonne Bæk Rasmussens måde at ventilere frustrationerne på. Hun er professionel bokser og mor til to børn.

Kommunen har anmeldt hende efter straffelovens paragraf 267 og paragraf 121, som omhandler den, "som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme".

Straffen er bøde eller fængsel indtil ét år. Det er nu op til anklagemyndighedens jurister, om hun skal i retten.

- Hvis det kommer dertil, at de vil have mig i retten - så lad os gå i retten! For det er ikke mig, der har noget i klemme, siger hun til TV 2/Fyn.

Opslaget var kulminationen på seks-syv års kamp for at få træning til hendes søn, der lider af den uhelbredelige sygdom Pompes og mangler et enzym. Hans muskler bliver stadig svagere og han han skal have medicin for at trække vejret og sidder i kørestol.

- Det svære her er, om det her er over grænsen for, hvad straffeloven siger. Det kan jeg ikke afgøre, og det tror jeg måske ikke engang juristerne her i kommunen lige kan vurdere. Men jeg vil kalde det en forholdsvis grov anklage, mener Jesper Hempler.

Selvom medarbejderne har opfordret politikerne til at følge reglerne for trusler og chikane, mener Knud Ahrenkiel at dialog er bedre end politianmeldelser. Foto: Alex Syrik

Politikere uenige

Ifølge medlemmerne af hovedudvalget er anmeldelsen af Yvonne Bæk Rasmussen helt i tråd med de retningslinjer for digital mobning og chikane, som er vedtaget i byrådssalen.

- Jeg tror ikke, medarbejderne skal føle sig utrygge, for jeg tror ikke, der er nogen politikere, der ikke mener, at Kerteminde Kommune skal være et trygt og godt sted at arbejde. Men vi har forskellige opfattelser af, hvordan vi opnår den her tryghed og balance, siger Sanne Stemann.

Yvonne Bæk Rasmussen har selv meldt borgmesteren og kommunaldirektøren til politiet for at indgive politianmeldelse mod hende og begrænse hendes ytringsfrihed.

