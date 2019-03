TV 2/Fyn inviterer: Talk Like TED Workshop

En TED-talk er maksimum 18 minutter lang. Den er inspirerende. Og så er den baseret på en helt særlig teknik, som du nu har mulighed for at lære.

Sammen med TEDxOdense inviterer TV 2/Fyn nemlig til Talk Like TED. En workshop, hvor TEDxOdenses speakercoach, Adam Montandon, underviser og deler ud af sine tips, tricks og teknikker.

Workshoppen foregår 28. marts klokken 16.30-20 på TV 2/Fyn i Odense og er gratis for et begrænset antal deltagere.

Talk Like TED workshoppen er henvendt til alle, der gerne vil lære, hvordan de leverer en fængende og inspirerende tale eller præsentation. For eksempel studerende, ledere, foredragsholdere. Eller bare dig, der gerne vil være god til at stå foran et publikum.

Om underviseren

Adam Montandon er medarrangør af TEDxOdense og speakercoach. Han er forfatter, innovatør, underviser og professionel oplægsholder. Han har holdt oplæg på universiteter og ved store events verden over, og har medvirket i dokumentarer på blandt andet Discovery Channel og Research TV.

Blandt højdepunkterne i hans karriere er taler på det prestigefyldte Royal Institute of Science i London, Berkeley University i Californien, Transmedial i Berlin, MipTV i Cannes, TEDxLinz i Østrig og mange flere. Han er oprindeligt fra England, men bor nu i Odense, hvor han er tilknyttet SDU Innovation and Design Engineering.

Adam Montandon om workshoppen:

Lær hemmelighederne til, hvordan du skaber stærke, mindeværdige og engagerende taler og oplæg i denne eksklusive og unikke workshop. Adam Montandon tager dig med bagom de verdensberømte TED-talks og lærer dig, hvordan du også kan holde fantastiske taler, fortælle levende historier og give dine præsentationer en dramatisk overhaling. Ved at udvikle en historie, så den engagerer og fortælle den bedst muligt, kan du rejse midler, få mere opmærksomhed, begejstre nye fans og nå nye målgrupper eller inspirere dine kolleger.

Hvis du vil lære de hemmelige tips og magiske teknikker, som kan gøre en gennemsnitlig tale helt fantastisk, er denne workshop for dig. Selv hvis du bliver nervøs, får sceneskræk eller hader at tale offentligt, vil Adam vise, hvordan du kan præsentere dine idéer med passion, give liv til koncepter og få komplicerede idéer til at virke simple. Denne afslappede workshop vil hjælpe dig med at formulere dine idéer klart og tænde dit publikums passion og begejstring. Slut med kedelige PowerPoints!

OBS: Workshoppen foregår på engelsk.

