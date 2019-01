Tamfugle i hundredvis reddet af fuglehjem

Fuglehjemmet i Danmarks Fugle Zoo ved Tommerup har siden den 10.oktober 2009 reddet i hundredvis af tamfugle.

- Fuglehjemmet er det vi kalder et hjem for tamfugle. Altså et sted nøjagtig som et hunde- eller kattehjem og internater, siger direktør for Danmarks Fugle Zoo Hans Åge Hjeresen.

Fuglehjemmet er oprettet med støtte fra Dyrenes Dags Komite, Husdyrenes Vel og Fonden for Værgeløse Dyr.

Nu har Fuglehjemmet ved Danmarks Fugle Zoo modtaget en uventet gave fra Landbrugsstyrelsens dyrevelfærdspulje. Fuglehjemmet har netop modtaget godt 83.000 kroner fra puljen.

- Det er en kæmpe cadeau, at vi nu får støtte fra staten, siger Hans Åge Hjeresen.

Han anslår, at i alt 300 hjemløse fugle har været gennem fuglehjemmet siden starten for ni år siden.

Målet er, at de tamme fugle skal udsluses til fuglezoo. Men det kan tage tid.

- Det kan tage fra tre måneder til tre år. Det komme an på, hvordan fuglen er, og hvordan den her levet, siger Hans Åge Hjeresen.

Læs også Penge på vej til nødstedte dyr

Fuglehjemmet Fuglehjemmet åbnede lørdag den 10.oktober 2009. Dermed fik Danmarks Fugle Zoo det første ”Fuglehjem” for nødstedte tamfugle i Danmark. Det var formanden for Husdyrenes Vel i Danmark, Karin Sørensen, der klippede snoren over til det nye fuglehjem. Fuglehjemmet er delt op i tre zoner, for at sikre fuglene bedst muligt imod stres, og sygdom. Alle fugle starter altid i rød zone, hvor de tilvænnes nye omgivelser, generelt. Derfra til blå zone, hvor de tilvænnes nyt og anderledes foder, og andre fugle som venner, frem for mennesker. Sidste zone er grøn hvor de skal være indtil de er mere fugl end kæledyr, inden de kommer ud i selve Fugle Zoo. Kilde: Danmarks Fugle Zoo