Tatovørsag: Dom falder måske allerede torsdag

Der falder muligvis dom allerede på tatovørsagens første dag i landsretten. Dommeren skal afgøre om sagen skal gå om.

Selv om hele fredagen også er sat af til retsmøder i den såkaldte tatovørsag, tyder meget på, at Østre Landsret allerede torsdag kan afsige dom i sagen.

I hvert fald starter anklager Lasse Svensson over middag sin procedure i sagen.

Alle vidner i sagen, blandt andre det tatovørpar, der blev udsat fo trusler, samt en politiassistent, har været indkaldt som vidner i sagen.

Deres udsagn har ikke rokket meget i forhold til forklaringerne i byretten, som også er blevet læst op i retten.

Skal sagen gå om?

Det, retten kommer til at tage stilling til senere i dag, er blandt andet forsvarer Mette Grith Stages krav om, at sagen skal hjemsendes - altså gå om - i byretten.

Hun mener, at Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel har blandet sig så åbenlyst og kraftigt i sagen, før der skulle afsiges dom i byretten, at det kan have påvirket retten.

Retten har blandt andet fået forevist et indslag fra TV 2/Fyn, hvor borgmesteren udtaler sig inden byretsdommen.

I byretten fik de tre tiltalte henholdsvis seks, syv og otte måneders fængsel.

Efter anklagerens procedure er det de tre forsvarers tur.