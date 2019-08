Efter telenedbrud: TDC beklager over for ansatte og patienter

TDC oplyste søndag middag, at selskabet har løst problemerne på telefonnettet i Region Syddanmark.

Problemet startede allerede fredag, men forværredes lørdag og betød, at patienter i perioder ikke kunne komme igennem til hverken sygehuse eller lægevagten i regionen som følge af nedbruddet.

Telefonnettet blev ustabilt omkring klokken 14, og Region Syddanmark meddelte i en pressemeddelelse søndag morgen, at telefonerne igen fungerede normalt klokken 01 søndag nat.

- Vi er rigtig kede, at Region Syddanmark igen er blevet ramt af sådan en alvorlig fejl. Vi er klar over, at det har været et meget alvorlig situation, og vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at finde og afhjælpe fejlen så hurtigt som muligt, og siger underdirektør ved TDC Netværk, Jesper Oldenburg, til TV 2/Fyn.

Regionen vil nu have undersøgt nærmere, hvad der forårsagede nedbruddet.

Ramte intern kommunikation

Nedbruddet på telefonnettet gav også problemer på Odense Universitetshospital, hvor personalet ikke kunne kommunikere internt. Regionen fandt dog på en alternativ løsning.

- Det der er årsagen er nogle tekniske problemer på det udstyr, der formidler kald mellem afsender og modtager. Fejlen betød så, at man ikke kunne være sikker på, at et opkald kunne gennemføres, siger underdirektør ved TDC Netværk, Jesper Oldenburg, til TV 2/Fyn.

Region Syddanmark oplyser, at man ikke er bekendt med, at problemerne med telefonforbindelserne har haft "alvorlige konsekvenser" for patienter.

Ikke samme fejl

Det er ikke første gang, at et telefonnedbrud hos TDC rammer sygehusene i Region Syddanmark. Den 4 juni i år var det også galt.

Her blev Fyns Politis telefoner også ramt, så det ikke var muligt at komme igennem på telefon 114.

TDC afviser at der er sammenhæng mellem de to episoder.

- Det her er en ny situation. Den her gang er der tale om en eller anden form for defekt i vores udstyr. Det udstyr har vi koblet fra nu, siger underdirektør ved TDC Netværk, Jesper Oldenburg, til TV 2/Fyn.

Region Syddanmark oplyste søndag morgen, at TDC og regionen i løbet af de kommende dage vil lave en grundig gennemgang af, hvad der gik galt, så lignende telefonnedbrud kan undgås en anden gang.