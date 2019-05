TDC-kunder er ramt af nedbrud - 112 melder om problemer

Et nedbrud rammer en række mobilkunder på TDC's netværk, som søndag formiddag ikke kan foretage eller modtage opkald. Kunderne kan ikke kommer i kontakt med sygehuse i blandt andet Region Syddanmark.

Det oplyser TDC til Ritzau.

Endnu kender selskabet ikke omfanget, men man har konstateret, at nogle kunder kan bruge netværket, og andre kan ikke.

TDC er ved at undersøge årsagen og kan endnu ikke melde noget om, hvornår netværket vil fungere igen.

På Facebook-sider for selskaberne YouSee og Telmore - som hører under TDC - er der søndag formiddag opdateringer om nedbruddet.

- Vi har i øjeblikket en fejl med vores mobilnetværk, så man kan opleve ikke at kunne ringe eller modtage opkald, skriver YouSee på Facebook.

Flere hundrede personer har skrevet i kommentarfeltet, og mange melder om problemer.

Omkring klokken 11.30 efter nogle timers nedbrud oplyser TDC, at de fleste kunder igen kan ringe og modtage opkald.

Flere og flere kommer løbende på netværket igen, meddeler selskabet.

Problemer med opkald til sygehuse

Københavns Politi skriver på Twitter, at der er problemer med at modtage opkald på 112 fra flere selskaber.

Problemet er ifølge politiet ved at blive løst.

Region Syddanmark oplyser, at det omfattende telefonproblem også har ramt Syddanmark. Patienterne kan i øjeblikket have svært ved at komme igennem til 112, lægevagt og regionens sygehuse.

Syddanske patienter, der har brug for hjælp, og som ikke kan komme igennem på telefonen, opfodres til at møde op på sygehusenes skadestuer og hos lægevagten.

- Ring kun 112, hvis situationen er alvorlig, opfordrer Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

TDC arbejder på højtryk med at løse problemet, og regionen oplyser, at den nok skal melde ud, når telefonerne virker igen.