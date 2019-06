TDC-nedbrud lammer sygehus-telefoner

Sygehusene i hele Region Syddanmark er ramt af et nedbrud på deres telefoner. Det betyder, man ikke kan komme i telefonisk kontakt med sygehusene og lægevagterne.

Alarmtelefonen 112 virker dog stadig. Administrerende Sygehusdirektør på Odense Universitetshospital opfordrer til, at man kun bruger 112 i livstruende situationer.

- Vi har erfaringer fra tidligere med, at hvis folk ikke kan komme igennem til lægevagten, så ringer de 112. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man kun ringer 112, hvis det er en livstruende situation, siger Niels Nørgaard Pedersen, der er administrerende sygehusdirektør på OUH.

Mød op, hvis det ikke er livstruende

Hvis man skal i kontakt med sygehuset eller lægevagten i forbindelse med ikke-livstruende situationer skal man i stedet møde op på sygehuset eller i lægevagten.

Ifølge sygehusdirektøren er det alle sygehuse i Region Syddanmark, der er ramt af nedbruddet.

TDC bekræfter over for TV 2/Fyn, at de oplever problemer hos erhvervskunder.

Også politi oplever problemer

Fyns Politi melder ligeledes ud, at de oplever problemer med deres telefoner. I et opslag på twitter skriver de således:

- Vi oplever problemer med at ringe fra og modtage opkald på vores mobiltelefoner. Der er muligt tale om et landsdækkende problem. Men vi er selvfølgelig klar på 114. God aften.

