Efter telenedbrud: TDC siger undskyld

Den seneste tids gentagne telefonproblemer i Region Syddanmark blev fredag drøftet på et møde mellem TDC og regionen.

Der har været fem nedbrud på telefonnettet siden maj, hvoraf de tre har været i den forgangne uge, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Udfaldene har påvirket kommunikationen mellem borgerne og sygehusene samt alarmopkald til telefon 112.

Derudover har udfaldene også påvirket den interne telefonkommunikation på sygehusene.

Læs også Efter telenedbrud: TDC beklager over for ansatte og patienter

Kan ikke leve med flere udfald

Region Syddanmark har på mødet gjort det klar over for TDC, at de ikke kan leve med de mange telenedbrud.

- Vi har på mødet i dag understreget overfor TDC, at vi ikke kan leve med den slags udfald, og de har lyttet og forstår vores og borgernes frustrationer, siger koncerndirektør Kurt Espersen i pressemeddelelsen.

TDC beklager udfaldene på telefonnettet:

- Vi er meget, meget kede af de nedbrud, der især har ramt Region Syddanmark. Vi vil gerne undskylde overfor de borgere og medarbejdere, der kan have været påvirket af situationen. Jeg kan forsikre om, at vi i TDC har kastet alle ressourcer ind i arbejdet for at sikre, at lignende hændelser ikke sker igen, siger koncerndirektør i TDC Michael Moyell Juul.

Læs også Telenedbrud ramte sygehuse i Region Syddanmark

Kræver en analyse

Årsagen til de mange udfald skyldes ifølge TDC, at virksomheden er i gang med at modernisere og forbedre telefonnettet.

Region Syddanmark har nu bedt TDC om en detaljeret analyse for fejlene samt en plan for, hvordan de kan undgås fremover.

- Region Syddanmark og TDC vil også gennemgå samt forstærke de nuværende alternative kommunikationsveje til den interne kommunikation, så sygehusene kan kommunikere internt og opretholde patientsikkerheden, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden, skriver regionen videre.

Læs også TDC-kunder er ramt af nedbrud - 112 melder om problemer

Region har tillid til TDC

Kurt Espersen tror efter mødet, at TDC kan løse problemerne.

- TDC er Danmarks største televirksomhed og dermed på papiret den stærkeste leverandør. Derfor forventer vi også, at de kan løse de problemer, som de nu oplever, siger Kurt Espersen.