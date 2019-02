Teater med smage og lugte: - Når vi spiser, lever vi i nuet

12 forskellige rum, som hver indeholder lys, lyde, smage, dufte og forskellige objekter, som stimulerer følesansen. Det er konceptet for forestillingen "Synapser", som i disse dage spiller i Svendborg Forsamlingshus. Alle rum har dog én ting til fælles: mad.

- Jeg oplever, at det er, når vi spiser, vi for alvor tager os tid til at være i nuet og snakke med de mennesker, vi er omgivet af, fortæller Sofie Christiansen, når man spørger hende, hvordan hun fik ideen til forestillingen.

Sofie Christiansen er kunstnerisk leder af danseteateret sART, som står bag sanseforestillingen. Publikum bevæger sig frit rundt i de forskellige rum, og man bestemmer selv, hvor lang tid man vil bruge.

- Så det er faktisk nærmere en udstilling, selvom vi kalder det en forestilling, tilføjer hun.

Mad er ikke bare noget, man spiser for at blive mæt

Udover at skærpe publikums sanser sætter forestillingen også fokus på den skam, nogle kan opleve ved at spise. Kostumerne er lavet af en dug, som skuespillerne har plettet til med kaffe, kakao, flødekager og is. For det bør ikke være en skam at spise. Det bør være en sanseoplevelse, som samler os og skaber gode minder.

- Jeg vil gerne vække minder hos folk gennem de sanseoplevelser, man får, når man spiser. Så jeg håber, publikum bliver taget gennem memory lane.

Forestillingen "Synapser" spiller frem til 2. marts