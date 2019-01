Teaterpremiere: Trump og kollegaerne bør se Dyrene i Hakkebakkeskoven

- Man kunne have det så godt i skoven, hvis alle var venner, og de store lod de små være i fred. Så kunne de store hjælpe de små, og de små kunne hjælpe de store, for der er meget, de små kan, som de store ikke kan”.

Således lyder det fra Morten Skovmus i Thorbjørn Egners klassiske børnefortælling fra 1953 om, hvordan dyrene i skoven finder ud af at leve sammen.

Den velkendte historie om fred, fordragelighed og fællesskab spiller fra onsdag aften på Magasinet i Odense.

Festspil i vintermørket

H.C. Andersen Festspillene har i over 50 år trukket tusindvis af publikummer til Den Fynske Landsby hver sommer. Men i 2016 forsøgte festspillene sig med noget nyt, nemlig en vinterversion af det traditionelle sommerspil. Her ligger fokus på de legendariske, nordiske fortællinger for børn.

Det første år stod den på Pippi Langstrømpe, herefter indtog Folk og røvere i Kardemommeby scenen på Magasinet i Odense og sidste år var det Emil fra Lønneberg.

Her i januars lakridssorte mørke i 2019 gør de det igen for fjerde gang: En flok skuespillere på 21 børn og voksne plus fem musikere går på scenen - godt hjulpet af de mange frivillige - for at lyse op i vinterkulden og sprede det gode budskab fra Thorbjørn Egner:

- Dybest set en fantastisk historie om, at verden bliver bedre, hvis vi hjælper hinanden. Selvom historien virker banal, så er den højaktuel. Hvis verdens ledere opførte sig som dyrene i Hakkebakkeskoven, så ville verden blive et bedre sted at være, siger Rune Kallager, der er formand for H.C. Andersen Festspillene.

Først i skole, så på scenen

Det kræver en særlig indsats af de medvirkende børn og unge at være med i H.C. Andersens Festspillenes vinterforestilling. Der skal først passes skole og lektier, inden skuespillerne møder op på Magasinet for at forvandle sig til små, listige skovdyr.

- Jeg kan godt lide at gå i skole, og jeg kan også lide at gøre det her. Jeg har aftalt med min lærer, at jeg må møde lidt senere, siger Liva Grønnebæk Killerich, der spiller egern.

Ingen tilskud og måske ingen forestilling næste år

Til forskel fra sommerforestillingen i Den Fynske Landsby får vinteforestillingen fra H.C. Andersen Festspillene ikke noget tilskud fra Odense Kommune. Det ærgrer formand Rune Kallager:

- Budgettet er omkring cirka 700.000 kroner, så der skal sælges rigtig mange billetter. Vi kunne godt bruge et kommunalt tilskud eller bare få lov til at låne Magasinet gratis fremfor at leje det. Det er nemlig den største post i vores budget. Og da vi primært henvender os til børnefamilier, som ofte har et stramt budget, så vil vi gerne holde priserne på et rimeligt niveau, så alle kan være med.

Han fortsætter med en dyster forudsigelse:

- Hvis ikke vi undgår underskud i år, så bliver det sidste gang, at vi laver vinterforestilling på Magasinet. Så vi håber, at byens borgere, og meget gerne kommunen, vil støtte op om forestillingen, så vi fortsat kan tilbyde børneteater på det her niveau i Odense, siger Rune Kallager.

Ifølge Martin Petersen, der er chef for fritid og kultur i Odense Kommune, er der ikke umiddelbart penge på vej til at kunne låne Magasinet gratis.

- Det er en politisk beslutning, hvis man ønsker at skabe finansieringsgrundlag for gratis udlån af Magasinet. For nuværende har Odense Kommune ikke afsat budget til dette. Hvis festspillene ikke skal betale for Magasinet, mangler pengene i en anden kasse, siger Martin Petersen.

Glad til generalprøve

Der var generalprøve på forestillingen tirsdag den 8. januar, og bagefter løftede en tilskuer humøret betragteligt for Rune Kallager:

- En ældre dame tog fat i mig bagefter og sagde, at det er den bedste Thorbjørn Egner-forestilling, som hun nogensinde har set - og det var 40 år siden, at hun så den første. Det er den bedste ros, som jeg kan få, siger Rune Kallager.

Dyrene i Hakkebakkeskoven har premiere på Magasinet onsdag den 9. januar 2019. I alt 17 forestiliinger er på programmet, og der spilles frem til den 27. januar.