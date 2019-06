Se billederne: Teenagepiger gik amok, da 17-årig popstjerne gik på scenen

Den amerikanske popstjerne Billie Eilish var et af de første store navne, der gik på scenen på Tinderbox i Tusindårsskoven i Odense.

Den 17-årige sangerinde, der allerede har haft en række hits i karrieren, er mest kendt for singlen “Bad Guy”, der er fra debutalbumet “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Hendes første album har ligget nummer et på albumhitlisterne i USA, Storbritannien og Danmark. Det blev udgivet i marts 2019.

Tusindvis af festivalgæster var sent torsdag eftermiddag mødt op foran Rød Scene for at opleve teenagefænomenet.

Mange af dem var de drenge og især piger i teenagealderen, som festede løs til popmusikken i Tusindårsskoven.

