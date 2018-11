Teenager fængslet efter gaderøveri: Politiet jagter medgerningsmænd

Søndag blev en 17-årig dreng varetægtsfængslet efter han natten til søndag blev taget på fersk gerning.

Den 17-årige blev fængslet frem til 22. november.

Præcist hvad den 17-årige er sigtet for vides ikke med sikkerhed. Fængslingen skete nemlig bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Fyns Politi leder fortsat efter den 17-åriges medgerningsmænd, oplyser vagtchef Thomas Bentsen sidst på eftermiddagen søndag. Også her er der lagt et slør henover. Fyns Politi vil ikke oplyse, hvor mange man leder efter.

Læs også Skud affyret på tankstation i Odense

Sparsomme oplysninger

Den 17-årige blev anholdt, da en af politiets patruljevogne ved 01.45-tiden ved et tilfælde opdagede et igangværende røveri ved krydset mellem Østre Stationsvej og Rugårdsvej i Odense.

Her begik flere personer således røveri mod to unge mænd.

Hvad gerningsmændene fik ud af røveriet, og om der kom nogen til skade, oplyses heller ikke. Derfor foreligger der heller ikke signalement af de efterlyste.

Røvere i Svendborg er ikke fundet

Gaderøveriet i Odense var anden gang i weekenden, hvor gerningsmænd fortsat er på fri fod efter røveri.

Således blev der i løbet af en time fredag aften begået to røverier i Svendborg. Først blev en 18-årig mand udsat for røveri ved Sct. Nicolai Kirke. En times tid senere blev en 19-årig kvinde skubbet og frastjålet sin pung ud for et offentligt toilet på Torvet i Svendborg.

Politiet formoder at røverierne i Svendborg er begået af de samme personer, som beskrives som værende arabisk af udseende.

Læs også 18-årig flygtede fra gerningsmænd: To gaderøverier på én time

Læs også Teenager anholdt for gaderøveri: Flere mulige gerningsmænd