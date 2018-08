Teenager idømt fængsel for at bruge peberspray mod mor til treårig

En kvinde kom kørende i bil med sit treårige barn på bagsædet, da en scooterkører brugte en peberspray mod hende. 17-årig dreng har fået seks måneders fængsel.

En 17-årig mand fra Odense er blevet idømt seks måneders fængsel for at have brugt en peberspray og sprayet indholdet i øjnene på en kvindelig bilist.

I bilen havde kvinden en treårig søn på bagsædet. Det fortæller anklager Sabrina Holmegaard Nielsen fra Anklagemyndigheden hos Fyns Politi.

Episoden skete i juni, hvor den kvindelige bilist fra Odense-bydelen Næsby havde råbt til den 17-årige dreng, der kom kørende på sin scooter, at han skulle køre ordentligt.

Da kvinden længere fremme holdt for rødt lys, brugte teenageren sin peberspray og sprayede ind gennem vinduet i øjnene på føreren af bilen. Kvinden lukkede øjnene, og ingen andre personer kom til skade i forbindelse med episoden.

Teenager var prøveløsladt

Den 17-årige mand er tidligere dømt og var på prøveløsladelse, da episoden skete.

Derfor udløser hændelsen en reststraf på 147 dage for grov vold og besiddelse af peberspray. En reststraf er den tid, der er tilbage af en fængselsstraf, hvis den dømte løslades, før hele straffen er afsonet. Den bliver udløst i forbindelse med ny kriminalitet.

Han er derfor mandag formiddag blevet idømt i alt seks måneders ubetinget fængsel i Retten i Odense, oplyser Sabrina Holmegaard Nielsen.