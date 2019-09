Kan hverken sejle frem eller tilbage: Teknisk fejl tvinger ny færge til også at blive i havn tirsdag

Ærøs nye elfærge har ligget stille en hel dag, og det samme bliver tilfældet tirsdag. For mindre end en måned siden sejlede færgen med passagerer for første gang, men nu tvinger en teknisk fejl elfærgen til at blive i land.

- Der er noget elektronik, som ikke rigtig fungerer. Hovedmotoren kan hverken køre frem eller bakke, så vi skal finde fejlen i softwaren, siger Keld Møller, der er direktør for Ærøfærgerne.

To virksomheder undersøger i samarbejde problemet. I alt er der tre styresystemer, der skal tjekkes, og det kræver tid og tålmodighed.

- Vi ved, at de ikke finder noget de første tre timer, fordi alle systemerne skal køres igennem, siger Keld Møller.

Borgmester: Det er nådigt sluppet

At der er tekniske problemer med elfærgen Ellen, der normalt sejler Søby-Fynshav, bekymrer ikke Ærøs borgmester Olej Wej Petersen (S).

- Det er selvfølgelig irriterende, men jeg synes, det er nådigt sluppet. Det er ikke usædvanligt, når man sætter et nyt skib i søen, at der er begynderproblemer, siger han.

Alle passagerer, der har booket plads på afgange i morgen, får en sms med informationer om, hvordan aflysningerne påvirker dem.

