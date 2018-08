Telefonisk fupnummer: - Vil du støtte kræftramte børn?

Det er med stor sandsynlighed et fupnummer, hvis du per telefon bliver bedt om at støtte kræftramte børn.

Torsdag formiddag ringede telefonen hos en kvinde i Nyborg. I den anden ende lød en kvindelig stemme, der hævdede at samle penge ind til kræfteramte børn.

Inden fem minutter skulle kvinden overføre enten 60, 120 eller 180 kroner via Mobilepay.

På displayet stod nummeret 3222 7825, og der er efter alt at dømme tale om et svindelnummer.

Alene den seneste uge har 870 danskere søgt på det specifikke nummer på Krak, men endnu har kun få dog anmeldt fupnummeret til politiet.

- Jeg kan bekræfte, at jeg har set en eller to sager, hvor nogle telefonisk har forsøgt at snyde andre til at betale, siger Ebbe Krogaard, der er koordinator ved økonomisk kriminalitet hos Fyns Politi.

Der er dog ingen tilknytning til Foreningen for Kræftramte Børn, der sidste år blev afsløret i at snyde folk i TV 2-programmet Operation X.

- Det vil jeg gerne afvise med det samme, siger Ebbe Krogaard.

Anmeld til politiet

Nummeret 3222 7825 er formentlig kun et af mange, der bruges til at lokke penge ud af fynboer. Derfor råder koordinatoren, at man anmelder fupnummeret.

- Hvis folk føler, de er ved at blive snydt, er de velkommen til at anmelde det som forsøg på bedrageri. Vi samler altid alle sager - også med telefonnummer, fortæller Ebbe Krogaard.

Ønsker man at anmelde en opringning, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 1-1-4.