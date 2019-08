Telefonopkald får patienter til at møde op

I alt 32.000 gange blev en patient væk fra kontrol eller behandling på Odense Universitetshospital sidste år uden at melde afbud.

Det er dyrt for sygehusøkonomien og regulært ressourcespild, hver gang en patient bliver væk. Og der er begrænsninger i loven for, hvad man kan gøre ved problemet.

Men på afdeling S på OUH har de fundet en løsning, der virker. I 2018 fandt de en metode til at få flere patienter til at møde op til de aftalte tider.

- Vores sekretærer går vores programmer igennem, og ser, hvem der er lavet aftaler med. Så ringer de patienten til og siger "vi har jo en aftale den og den dato", "har du læst dit informationsmateriale, for du skal jo i gang med den her undersøgelse", fortæller oversygeplejerske Louise Vestring.

Det fik antallet af udeblivelser til at falde med 20 procent fra 2018 til 2019.

- Vi oplever, at patienterne blive rigtigt glade for det. Der er jo ikke nogen patienter, der er jo ikke nogen af patienterne, der bliver væk for at drille os, siger Louise Vestring.

