Letbanebyggeri forvirrer køreskoleelever: - Teori og praksis hænger ikke sammen

Flere fynboer har efterhånden været fanget i kø og vejarbejde i Odense. For Letbanebyggeriet har flyttet, spærret og lukket for veje i Odense siden 2015. Og fra efteråret 2018 graver anlægsarbejdere på hele ruten for den fremtidige letbane, der skal køre fra Tarup og til Nyt OUH.

Derfor er vejarbejdet massivt, og for køreskoleelever lægger det mere til den forvirring, det i forvejen er at være ny bilist.

- Jeg har fået ret mange køretimer i streg og den ene dag, må jeg ikke dreje til venstre, og den anden dag skal jeg dreje til venstre. Det er sket nogle gange, at jeg er endt i den forkerte vejbane, fordi krydset ændrede sig, siger tidligere elev ved Trafikskolen, Thea Møller-Jørgensen.

Hendes kørelærer, Henrik Diedrich, oplever jævnligt, at vejskiltene omkring vejarbejdet ikke viser korrekt.

- Vi underviser i tavler og teori og fortæller eleverne, hvad tavlerne betyder. Når vi så kommer ud i trafikken, så betyder de det ikke alligevel. Så er det, at vi har et problem, siger han.

- Prøv at se her, der står en tavle, der siger, at det er forbudt at dreje til højre, men højresvingsbanen er fuldstændig åben. De har sat en forkert tavle op, fortæller han under en køretime, hvor TV 2/Fyns reporter var med på bagsædet.

Det ligger ikke eleverne til last

I Odense begynder køreprøverne på Billedskærervej, men når eleverne starter bilen går turen oftest væk fra vejarbejdet.

- Vi sørger for at tilrettelægge vores køreprøver, så vi kommer udenom de værste situationer, siger politikommissær og leder af trafikafdelingen hos Fyns Politi, Preben Skytthe.

- Hvis vi kommer ud i en situation, hvor den sagkyndige kan se, at vejafmærkningen ikke er i orden, så kommer det ikke til at ligge eleven til last. Så viser vi hensyn og bærer over med det, siger han.

For kørerlærer Henrik Diedrich kan den midlertidige afmærkning skabe farlige situationer.

- Den gule afmærkning gælder fremfor den hvide, men når vejarbejdet varer så lang tid, så bliver den gule farve slidt af. Til sidst kan man ikke kende forskel på de normale vognbaner og dem, der er i forbindelse med arbejdet, siger Henrik Diedrich.

Og det er noget, de køresagkyndige er opmærksomme på.

Bliver der afmærket godt nok i Odense lige nu?

- Helt generelt er vi tilfredse med den afmærkning, der er, men når det er sagt, vil der altid være situationer, hvor det er svært at se, siger Preben Skytthe.