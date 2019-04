Terrariet i Vissenbjerg skal huse verdens største giftslange

Den kan blive op til seks meter lang, det er verdens største giftslange og så den lever normalt i skovene i Indien og Sydøstasien. Nu er den så kommet til Fyn, nærmere bestemt Vissenbjerg.

- Det er noget helt specielt for mig. Jeg kan virkelig godt lide kobraslanger helt generelt, men kongekobraen er min yndlingsslange. Der er bare noget majestætisk over den, siger Brian Bentzen, som er dyrepasser i Vissenbjerg Terrarie.

Kongekobraen kan i sjældne tilfælde blive op til seks meter lang. Den normale størrelse for en fuldvoksen kongekobra er dog cirka på fem meter.

Den nye kongekobra hos Terrariet i Vissenbjerg er cirka tre meter lang.

Kongekobraen er lånt fra Randers Regnskov

Kongekobraen som Vissenbjerg har anskaffet, er dog hverken importeret fra Sydøstasien eller Indien. Den er til gengæld udlånt fra det tropiske Jylland.

- Der er ikke nogen fastlagt dato for, hvornår vi skal aflevere den tilbage, så forhåbentlig kan vi få lov til at beholde den længe, siger Brian Bentzen.

Kongekobraen er kannibal

Hos Vissenbjerg Terrarie kommer dyrepasserne primært til at fodre mus og rotter til den store giftslange. Det er på trods af, at den normalt lever af at spise andre slanger.

- Det er lidt lettere for os at forsyne slangerne med rotter og ikke andre slanger, siger en smilende dyrepasser til TV 2/Fyn.

Kongekobraer kan normalt blive omkring 30 år gamle - men man kender faktisk ikke den eksakte alder på den nytilkomne gæst. Det eneste man ved, er, at den har levet i fangeskab i ti år. Dyrepasseren har dog forhåbninger om, at den kommer til at leve længe endnu.

- Den er nok lidt ældre end de ti år. I princippet kunne den jo sagtens være 20. Jeg håber dog virkelig, at den har lang tid igen, for jeg er virkelig glad for den. Jeg har jo forsøgt at skaffe en stor kongekobra i lang tid, siger Brian Bentzen.

I giftlaboratoriet har Brian Bentzen dog også en lille kongekobra-unge. Størrelsen betyder ikke noget for, hvor farlig og giftig slangen er. Den lille er nemlig lige så giftig som den store slange. De to slanger kommer dog ikke til at dele bur - det ville nemlig betyde døden for den lille slange.