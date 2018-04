Terror er noget, man synger om

Tolv fynske kor skal skiftes til at være med på scenen, når Odense Teater opfører forestilling om terrorisme. Og det må helst ikke være perfekt.

Sangkraften strømmer ud af de åbne vinduer.

Det er en mild forårsaften, og indenfor er omkring 200 sangglade mennesker samlet for at blive instrueret.

- Det bliver da vildt spændende. Det har vi aldrig prøvet før, så vi glæder os virkelig til at være en del af en teaterforestilling, siger Katrine Friisberg, der synger i koret Round About Vocals.

Det er medlemmer fra tolv forskellige kor, der er samlet i salen. Alle har deres blik rettet mod den irske komponist John Browne, der med fast greb og tydelig stemmeføring fører de mange sangere gennem en række sange.

- Den næste opvarmningssang er faktisk også med i stykket, erklærer han og sætter gang i 'The Norwegian Coffee Song'.

Det er et europæisk stykke. For på tværs af landene har vi de store spørgsmål. Hvordan byder vi folk velkommen? Skal vi byde dem velkommen? Ramin Gray, instruktør

Det er Odense Teater, der prøver kræfter med forestillingen 'Hændelsen', en forestilling, hvor konceptet er gennemprøvet adskillige gange. I forvejen er den blevet opført over 400 gange rundt omkring i Europa, altid med den irske komponist John Browne og den engelske instruktør Ramin Gray ved roret.

Men to forestillinger er aldrig ens, for hver eneste aften er det et nyt lokalt kor, der er med på scenen og synge til forestillingens tema, terrorisme.

- Det er egentlig et europæisk stykke. For på tværs af landene har vi de store spørgsmål. Hvordan byder vi folk velkommen? Skal vi byde dem velkommen? Og hvordan tackler vi det, siger instruktøren Ramin Gray.

Forestillingen handler om et kirkekor, der på den ugentlige øvedag får besøg af en ung mand, spillet af Youssef Wayne Hvidtfeldt. Korlederen Claire, spillet af Malene Melsen slår armene ud og byder ham velkommen. Men kort efter har han mejet hele koret ned med et maskingevær. Claire overlever, og nu prøver hun at forstå, hvad der driver den unge mand.

Ideen til stykket opstod i kølvandet på Utøya-massakren i Norge i 2011, hvor Anders Behring Breivik dræbte 69 mennesker.

Hver aften ny musik

Publikum vil ikke få den samme oplevelse to aftener i træk, for de enkelte kor er med til at præge forestillingen.

Udover at synge de sange, der er beregnet til forestillingen, skal de synge en sang efter eget valg. Så den ene aften kan kan det været et gospelnummer, og den næste kan det være en dansk vise.

- Det er meget interessant, at folk får en forskellig oplevelse, alt efter hvilken aften, de kommer og ser forestillingen, siger Linette Yde Hansen fra koret Intune.

Korene har kun denne ene fælles øveaften. Og det kan alrig blive ligeså perfekt, som hvis det samme professionelle kor havde optrådt hver aften.

Men ifølge komponisten skal korenes optræden heller ikke være perfekt. Faktisk helst ikke.

- Skrøbeligheden, kantetheden og manglen på perfektion er en del af det. Det er historien om et lokalt kor, som ikke er perfekt eller højt profileret. De kommer med deres uperfekthed, forskelligheder og andre kvaliteter, siger John Browne.

- Så du siger, at korene ikke er gode?

- Nej, det siger jeg ikke. De har en anden form for fortræffelighed. De er fortræffelige i deres lokalsamfund og de er fortræffelige omkring moral. Men de behøver ikke allsammen være teknisk fortræffelige indenfor musik. Det er noget andet, forklarer John Browne.

Vi møder vores publikum på en anden måde, ved at de er med. Jens August Wille, teaterdirektør

Også Odense Teaters teaterdirektør træder op på podiet denne aften for at takke de mange kormedlemmer for deres deltagelse i projektet. Det er uvant for teatret at have så mange amatører med på scenen. Men direktøren ser også hellere de mange kormedlemmer som publikum end som medvirkende.

- Jeg tror, vi kan få noget gensidigt ud af det. Vi møder jo også vores publikum på en anden måde, ved at de er med. De er delvist publikum og delvist optrædende. Korene skal ikke kende forestillingen på forhånd. Så de har kun forberedt sig på deres sange, og så skal de opleve den sammen med publikum, siger teaterdirektør Jens August Wille.

De mange sangere finder hurtigt fælles fodslag i betoning og stemmeføring denne aften. De ved ikke præcist, hvad det er for en forestilling, de medvirker i. Men de ved, hvad de får ud af det.

- En oplevelse. En kæmpestor oplevelse. Det er jo ikke hver dag, man får lov til at stå på sådan en stor scene med hele sit kor og gøre, det man elsker, siger Hanne Binder fra Odense Teaterkor.

Hændelsen har premiere på Odense Teater d. 26. april.

Herunder kan du se tv-indslaget om projektet.