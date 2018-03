Test dig selv: Er du i fare for at blive udnyttet på nettet?

Ved du, hvad phishing er for en fisk? Og har du knækket koden til et godt password? Tag testen og se, hvor meget styr du har på din digitale sikkerhed.

Lige nu er der Pengeuge, og det betyder, at en række af landets bankdirektører og rådgivere vil være gæsteundervisere i matematiktimerne i de ældste klasser.

De vil undervise med afsæt i materiale, der er udviklet af Danmarks Matematiklærerforening og Finans Danmark. Der er nemlig sat fokus på digital sikkerhed hos unge, fordi de unge mennesker skal lære at sikre sige mod angreb fra ondsindet software.

Derfor lærer eleverne om emner som budget, lån og NemID, men især digital sikkerhed og hacking var det, der gjorde størst indtryk på eleverne i tirsdagens undervisning på Nymarken Skole ved Kerteminde.

- Jeg har ikke tænkt så meget over det før nu. Jeg tror tit, at jeg glemmer det med, at jeg skal have forskellige koder. Jeg har den samme kode til alt. Det er noget, jeg tænker over nu, fortæller Hanna Kiketorp-Madsen fra 7. A på Nymarken Skole efter dagens undervisning.

Test din digitale sikkerhed og find ud af, hvor god din digitale sikkerhed er her:

Indsatsen omkring digital sikkerhed er støttet af Politiet, Digitaliseringsstyrelse, E-mærket og Medierådet for Børn og Unge.

