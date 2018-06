Test din viden nu: Fredag åbner det fynske dyrskue

Tag vores test og puds din landbrugsviden af, inden Det Fynske Dyrskue slår portene op på fredag.

Op mod 60.000 mennesker vil lægge vejen forbi Det Fynske Dyrskue i løbet af de tre dage, det varer.

Det er jo konceptet. At landbrugets forbrugere kan møde dyrene, maskinerne og fødevarerne live. Torben Povlsen, formand, Det Fynske Dyrskue.

Og der er lagt i kakkelovnen til noget nær en folkefest.

Børn og voksne kan få lov at prøve at klippe et får, der er mulighed for at malke en ko.

Man kan gå på opdagelse i lokalt producerede fødevarer, og selvfølgelig vil der være dyr alle steder.

På børnedyrskuet er der tilmeldt 115 ponyer og 27 smådyr - herunder hunde og kaniner.

Der er desuden tilmeldt over 300 heste, næsten 200 kreaturer fordelt på otte racer, 15 får og 100 kaniner.

Og der er næsten garanti for, at man kan få lov at røre.

Obs! Kan du ikke se testen, så klik her - og husk at testen kan prale-deles på de sociale medier.

- Det er jo konceptet. At landbrugets forbrugere kan møde dyrene, maskinerne og fødevarerne live. Og det er ikke en zoologisk have, der vil være mulighed for at røre og klappe dyrene, siger dyrskuets formand, Torben Povlsen.

Han råder besøgende til at spørge ejeren af det pågældende dyr, inden man stikker armen ind til det. Men får man go fra ejeren, så er der altså frit slag.

Læs meget mere om Det Fynske Dyrskue her.

Læs også Trods hesteherpes: Heste velkomne på Det Fynske Dyrskue