Test: Hvad ved du om klamydia?

Det kan være svært at se og nødvendigvis ikke lige til at mærke, hvis man er smittet med klamydia. Ikke desto mindre er kønssygdommen den mest almindelige blandt unge.

Men mange unge ved slet ikke nok om sygdommen og sexsygdomme generelt. Men et nyt samarbejde mellem Nyborg Kommune og Sex og Samfund skal i de næste tre år være med til at oplyse de unge om seksuel sundhed i håbet om at færre vil få blandt andet klamydia.

- Vi har som alle andre kommuner haft en stigning i antallet unge smittede med klamydia, og derfor vil gerne have et fokus på seksuel sundhed, siger Trine Enslev, teamleder for Sundhed og Forebyggelse, Nyborg Kommune.

Hos Sex og Samfund har man tilbudt alle kommuner i landet at være med i et samarbejde om at oplyse unge om seksuel sundhed, og her er man glad for den fynske interesse.

- Nyborg Kommune har valgt at fokusere meget på unge. De har lavet en strategi for unge og er foregangskommune ved allerede at have tilbuddet om klamydiahjemmetest, som du unge kan bestille gratis. De har vist stor interesse for at arbejde med unge og unges seksuelle sundhed, fortæller projektleder Camilla Aavang Poulsen fra Sex og Samfund.

Ved du nok om klamydia - find ud af det i testen herunder: