Theilgaard og Hedegaard til stort fynsk klimafolkemøde

Det står ilde til, hvis mennesket ikke - og det ganske hastigt - reducerer sit CO2-aftryk her på jorden.

Det er de fleste enige om. Både forskere og lægfolk.

Og skulle du have et spørgsmål til Jesper Theilgaard, landets nuværende klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, Connie Hedegaard eller en anden på folkemødet, så send en mail til krwr@tv2fyn.dk.

Så stiller vi det for dig. Fra artiklen

Men hvordan gør vi så?

Det kommer blandt andre tidligere EU-kommissær og tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard med sit bud på fredag, hvor Middelfart Kommune afholder folkemøde om Fremtidens Klima på pladsen foran Middelfart Rådhus.

Klimamødet har i år særligt fokus på, hvad vi som borgere kan gøre for den grønne omstilling. Det fortæller Thorbjørn Sørensen, der er teknik- og miljødirektør i kommunen og tovholder på klimamødet.

- Vi afholder jo det her folkemøde, fordi der politisk her i Middelfart længe har været stort fokus på den grønne dagsorden. I år har folkemødet til hensigt at engagere vores borgere i den grønne omstilling og udbrede viden om og inspirere til, hvad vi som helt almindelige borgere kan gøre, siger Thorbjørn Sørensen og fortsætter:

- Det kommer for eksempel til at handle om genbrug, madspild, om hvordan vi får flere til at tage cyklen og meget mere.

Hedegaard og Theilgaard assisterer

Der bliver med andre ord et leben uden lige på Nytorv i Middelfart fredag med et hav af boder og debatter, klimainteresserede borgere kan gå på opdagelse i.

I boderne kan man for eksempel prøve en elbil, mens elever fra Middelfarts Østre Skole ved en anden bod kommer med deres bud på, hvordan man klimaoptimerer deres skole. Man kan også få en snak om bæredygtigt byggeri og selv prøve at rense en brugt mursten.

Eller man kan sætte sig i "skriftestolen" og for gud og hver mand afgive sit eget personlige klimaløfte - om det så er at cykle på arbejde tre gange om måneden, efterisolere sit hus eller droppe de CO2-udledende bøffer en gang om ugen.

Imens er der også debatter for alle pengene.

Klima-ambassadør i Middelfart, tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard, giver i en debat med Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd (S) og nuværende klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V), sit bud på, hvordan vi løser klimaudfordringen.

Når det svar falder, står vi her på TV 2/Fyn selvfølgelig på pletten for at få det i kassen.

I en anden debat, hvor Connie Hedegaard også deltager, vil samtalen dreje sig om, hvordan vi gør den grønne omstilling til et fællesprojekt for alle. Med i debatten er blandt andre Ole Back fra Føns Nærvarme og Peter Huusom fra Grøn By Brenderup.

Tidligere vejrvært og nu klimaformidler Jesper Theilgaard giver også sit besyv med.

Ved flere debatter vil han agere moderator. Desuden har han taget sin nye klimafilm med.

Vi spørger ministeren for dig

Årets program er så at sige delt i to.

For mens offentligheden er inviteret til Middelfarts Nytorv klokken 13, hvor boder og debatter løber af stabelen, er der også arrangeret en række konferencer allerede fra morgenstunden.

Konferencerne er blandt andet målrettet nogle af Middelfarts nabokommuner på Jyllandssiden, fortæller Thorbjørn Sørensen.

I år har folkemødet til hensigt at engagere vores borgere i den grønne omstilling og udbrede viden om og inspirere til, hvad vi som helt almindelige borgere kan gøre. Thorbjørn Sørensen teknik- og miljødirektør, Middelfart Kommune.

- Sidste år havde vores konferenceprogram primært fokus på virksomhederne. Men i år har vi valgt at fokusere på kommunerne. Vi vil gerne se på, hvad vi som kommuner kan blive bedre til at hjælpe hinanden med i forhold til den grønne omstilling, siger Thorbjørn Sørensen.

Konferencerne finder sted i byrådssalen.

Desuden viser Jesper Theilgaard i løbet af formiddagen sin nye klimafilm for skoleelever.

Og skulle du have et spørgsmål til Jesper Theilgaard, landets nuværende klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, Connie Hedegaard eller en anden på folkemødet, så send en mail til krwr@tv2fyn.dk.

Så stiller vi det for dig.

Så stiller vi det for dig.

For er Danmarks klimadagsorden egentligt særlig ambitiøs, når vi samtidig har valgt ikke at sætte afgiften på elbiler ned? Og hvad med sprøjteforbud rundt om vores vandboringer? Var det ikke snart tiden, at man indførte det?

Og kunne vi ikke beskatte flyrejser, en af de største klimasyndere, hårdere? Og hvorfor stiller vi ikke konkrete krav til, hvor meget vores kommuner skal nedbringe udledningen af CO2? Og nåja, hvad med den bøfskat, alle snakker så meget om? Skulle vi se at kigge på den?

Sidste frist for at sende spørgsmål er torsdag klokken 18.

