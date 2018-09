Thinkers 50: Markedsførings-guru roser Odense

Manden har ingen telefon. Det skader hans kreativitet. Og han skal aldrig have en igen.

Men behovet er måske heller ikke så stort, når man altid har en personlig assistent i hælene. Martin Lindstrøm har faktisk fem. Fodelt på fem forskellige kontinenter.

Først og fremmest vil jeg fortælle dem, at de er på rette spor med markedsføringen af Odense. Men jeg vil også sige, at de skal gå endnu længere. Barren skal gå endnu højere. For hvad er det Odense skal stå for? Er det robotter? Historiefortælling? Naturen? Martin Lindstrøm, Internationalt anerkendt brandingekspert.

For som en anden superstjerne rejser han nemlig verden rundt og hjælper megabrands som Pepsi, Disney og Nestlé med deres markedsføring.

Onsdag talte han ved erhvervsarrangementet Thinkers 50 i Odeon i Odense. Men inden han gik på scenen havde nogle af byens kultur- og forretningsfolk sammen med udvalgte Odense-politikere én time med guruen.

Dagsordenen var et eftersyn af Odense Kommunes markedsføringsstrategi. Og lad det være sagt. Det går slet ikke så ringe med markedsføringen.

- Først og fremmest vil jeg fortælle dem, at de er på rette spor med markedsføringen af Odense. Men jeg vil også sige, at de skal gå endnu længere. Barren skal gå endnu højere. For hvad er det Odense skal stå for? Er det robotter? Historiefortælling? Naturen?, siger Martin Lindstrøm og fortsætter:

- I øjeblikket prøver man at sætte sig på flere forskellige stole, så et af de diskussionspunkter, vi har, det er det ene ord, vi skal markedsføre. Hvad er det ene ord? Det er i hvert fald de, jeg vil sige til dem. Om de så bider på eller ej, det ved man aldrig, lyder det fra Martin Lindstrøm.

Borgmester kviede sig

Både borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand Jane Jegind var med ved mødet.

- Det ville jo være hårdt at skulle gå ned på bare ét fokus, lød den umiddelbare reaktion fra Peter Rahbæk Juel efter mødet.

Nogenlunde samme melding havde Jane Jegind.

- Jeg tror på, at robotter og H.C. Andersen er to hjørnesten, som vi kan stå rigtig godt på, sagde Jane Jegind.

Martin Lindstrøm Martin Lindstrøm er globalt anerkendt markedsføringsrådgiver. Han har været med til at relancere hele landes markedsføringsstrategier, bl.a. Schweiz og Australien. Han har arbejdet for de største mærker, bl.a. Disney, Nestlé, Pepsi og Lego.

I 2009 kårede Times Magazine ham som en af verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker.

Han arbejder med markedsføring med udgangspunkt i forbrugernes psykologi. I stedet for kun at basere sine beslutninger på såkaldt big data, tager han ud og undersøger enkelte menneskers adfærd. Bor hos folk, arbejder der, hvor de skal købe den vare, han vil sælge. Filosofien er, at det er detaljen, der gør forskellen.

Peter Rahbæk Juel så dog alligevel nogen mening i galskaben.

- Selve øvelsen om at være meget ren og ambitiøs om, hvad vi gerne vil og så stå ved det i mange år, det tror jeg er afgørende vigtigt, sagde borgmesteren.

Martin Lindstrøm holdt dog også efter mødet fast:

- Du skal have ét lille fokus. Og det kan godt være, det bliver meget snævert, men mit udgangspunkt er, at du skal kunne formidle det i en Twitter-besked. Hvis du ikke kan det, så kommer det til at fejle senere hen.

Folket skal tro på visionen

Martin Lindstrøm noterede sig dog som en ros, at både de politikere og kultur- og erhvervsfolk, der var med ved mødet, var overordentligt enige om retningen.

Til sidst rettede Martin Lindstrøm også sin opmærksomhed mod Odenses borgere. En brandingstrategi kræver folkets opbakning, lød budskabet.

Og derfor lød der altså følgende opfordring til Odenses borgere fra markedsførings-guruen:

- Det er ekstremt vigtigt, at befolkningen også er med på startegien. At de har tålmodighed til at vente på, at den får lov til at folde sig ud. Vi har nogle visionære ledere, lad os give dem en chance for at folde den her vision ud. Det her er ikke kortsigtet. Det drejer sig om retningen for vores næste generationer.

