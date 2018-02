Thomas Bennetzen mistede livet, mens han gjorde det sikkert for andre

Tidligt fredag morgen blev lastbilchauffør Thomas Bennetzen slået ihjel, da han skred ud med sin saltvogn.

Vognfirmaet Kai Andersen Eftf. mistede fredag morgen en kær ven og kollega.

Direktør Martin Hummel fortæller til TV 2/Fyn, at alle virksomhedens ansatte er blevet tilbudt krisehjælp.

- I morges var vi hurtigt ude med besked til vores cirka 50 chauffører, for det var vigtigt for os, at der ikke startede alle mulige rygter. Vi har et kriseberedskab, som vi har tilbudt alle, og alle vores chauffører ved, at vi står til rådighed for dem, siger Martin Hummel.

Virksomhed i dyb chok

Klokken 4.25 forulykkede den 31-årige vognmand Thomas Bennetzen, da han med sin saltvogn kørte ud for at sikre, at trafikanter senere på morgenen kunne køre sikkert i det glatte føre.

På Knarreborgvej mellem Tommerup og Verninge mistede den erfarne vognmand herredømmet over saltvognen og kørte frontalt ind i et vejtræ. Han døde på stedet.

- Det her er et udtryk for en mand, der mister livet, mens han tjener samfundet. Han mister vejgreb og kører af vejen og ind i et træ. Det er der intet førerhus, der kan holde til, siger Martin Hummel.

På Facebook skrev Kai Andersen Eftf. fredag morgen, at det var en af deres kolleger, der mistede livet i ulykken.

- Vi er i virksomheden i chok og dyb sorg over denne trafiske hændelse, og alle vores dybfølte tanker går til de efterladte, familie og venner, skrev de.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at ulykken er sket på grund af meget glat føre på ulykkesstedet. Det skal undersøges nærmere med en bilinspektør, oplyser Fyns Politi.