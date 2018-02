Thomas fra Odense afslørede østeuropæiske kriminelle med fiks idé

En virksomhed i Odense fik mange ordrer fra østeuropæiske kunder, der brugte stjålne kreditkort. Nu er to unge mænd fra Litauen dømt for hæleri og udvist af landet.

En kvik medarbejder i Odense-virksomheden Texas har med en fiks idé hjulpet politiet med at komme på sporet af to kriminelle fra Litauen, skriver Ekstra Bladet.

Texas havde i en periode modtaget bestillinger på en række robot-plæneklippere bestilt af personer med østeuropæiske navne. Det viste sig senere, at varerne var købt med stjålne kreditkort.

- Så da vi atter modtog en suspekt ordre, sendte vi en brugt og defekt plæneklipper i en spritny kasse, hvori der lå en gps-sender skjult. Det var vores gode kollega Thomas, som fik ideen, siger Texas-direktør Johnny Hegaard til Ekstra Bladet.

Afsløret af gps-signal

Da gps-signalet afslørede, at litauerne var på vej hen for at hente de bestilte varer, rykkede politiet ud og anholdt de to litauere, der er henholdsvis 22 og 25 år.

De havde lejet et sommerhus i Juelsminde, som viste sig at være en hælerrede med tyvekoster for mere end 100.000 kroner.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad er de to østeuropæere dømt for hæleri og fik henholdsvis seks og ni måneders fængsel. Derudover er de blevet udvist af Danmark.