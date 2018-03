Thomas har boet i Vollsmose i fem år: Nu risikerer han, at hans hjem rives ned

Regeringen vil fremover have mulighed for at overtage ghettoområder og rive bygninger ned. Det gør Thomas Skov Jensen i Vollsmose utryg.

Han bor ifølge regeringen i en hård ghetto med høj kriminalitet.

Alligevel er Thomas Skov Jensen, der har boet i Lærkeparken i Vollsmose i fem år, mere bange for Lars Løkke Rasmussen og hans ministre, end han er for at blive slået ned eller berøvet.

Torsdag formiddag præsenterede statsministeren og syv andre ministre et ghettoudspil, der blandt andet skal give staten lov til at overtage ghettoområder og jævne boliger med jorden.

- Hvis der er noget, jeg føler mig utryg over herude, er det at tænke på, om mit hjem skal rives ned. Det er ikke kriminaliteten, siger han til TV 2/Fyn.

Det kan blive en realitet, hvis Vollsmose ikke selv formår at komme væk fra ghettolisten.

Hvor skal jeg bo?

- De her boligområder skal udarbejde en udviklingsplan, der viser, at de over en årrække kan forvandle deres område, så andelen af almene familieboliger bringes ned under 40 procent. Bliver der ikke leveret, går staten ind og eksproprierer, og så afvikler vi i stedet for. Vi kan ikke bare se på, at der år efter år ingen ting sker, siger Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.

- Hold da kæft, udbryder Thomas Skov Jensen.

- Jeg synes, det er voldsomt, at de vil kunne overtage boligområder og tvangsfjerne folk. Risikerer jeg så at skulle flytte til Frederikshavn, hvis min bolig rives ned?

Thomas Skov Jensen forstår regeringens mål om, at landets ghettoliste senest i 2030 er reduceret fra 25 til 0 ghettoområder på landsplan. Men han har svært ved at begribe regeringens udspil.

- Jeg forstår ikke de midler, de foreslår, siger han.

- Jeg er helt med på, at det kunne være rart at få noget blandet byggeri herud, men jeg forstår ikke nedrivningerne. Hvorfor skal man rive ganske fine lejligheder ned for at bygge nogle andre?

Der findes i dag to ghettoområder på Fyn. Foruden Vollsmose betegnes Solbakken i Odense også som en ghetto.