Fynsk heltehund: Thor hædres for at redde et liv

Både Nikolaj Dellgren Pedersen og hans far, Kim Pedersen, lå og sov, da Thor klokken 23.00 den 1. oktober 2019 begyndte at gø højlydt foran hoveddøren. Ude på gangen sad deres nabo og holdt sig for brystet. Inden længe ville han falde om med et hjertestop.

Læs også Molly er hele Danmarks dyrehelt

Var det ikke for Thor, var det ikke sikkert, at naboen var overlevet den aften i sidste uge. Derfor har han nu modtaget titlen som regional, fynsk vinder i Agrias konkurrence ”Danmarks Dyrehelt 2019”, hvor over 800 kæledyr var indstillet.

- Jeg synes, at det er rigtig fedt, at han har reageret på det, og jeg synes, at han fortjener det. Hvis Thor ikke havde reageret, er det ikke sikkert, at der var nogen, der havde hørt noget, siger Nikolaj Dellgren Pedersen om sin heltehund.

Danmarks Dyrehelt Agria Dyreforsikring kårer hvert år en dyrehelt i konkurrencen "Danmarks Dyrehelt". Agrias dommerpanel udvælger tre regionale dyrehelte fra Jylland, Fyn og Sjælland, og de tre regionale vindere mødes i en landsdækkende finale. Her er der mulighed for at vinde 20.000 kroner til et velgørende formål, der gør noget for dyrene, samt præmier til både ejer og dyrehelt. Kilde: Agria Dyreforsikring

Thor reddede naboen

Den 1. oktober var Nikolaj Dellgren Pedersen faldet uplanlagt i søvn på sofaen om aftenen. Normalt ville han være gået i seng og have taget sin hvide hund Thor med sig. Men den aften vågnede Nikolaj ved en høj bjæffen ved 23-tiden.

- Da jeg står op for at se, hvad han gør af, finder jeg ham i trappeopgangen, hvor min far er i fuld gang med at genoplive vores nabo, siger Nikolaj Dellgren Pedersen.

Læs også Menneskets bedste ven: Hund sendte røver på flugt

Kim Pedersen var nemlig også vågnet af Thors gøen, lidt før Nikolaj.

Danmarks Dyrehelt 2019 Tidsplan for Danmarks Dyrehelt 2019 Jysk vinder blev kåret i uge 40

Fynsk vinder blev kåret i uge 41

Vinder fra Sjælland og øerne kåres i uge 42

Hele Danmarks Dyrehelt 2019 kåres i uge 44 Ugepræmier 5.000 kroner, der skal doneres til dyrevelgørenhed

Et års sygeforsikring til dyrehelten

Præmiepakke fra Agria Dyreforsikring til en værdi af 500 kroner Den store hovedpræmie 20.000 kroner, der skal doneres til dyrevelgørenhed

Præmiepakke fra Agria Dyreforsikring til en værdi af 1.000 kroner

Fotosession for Danmarks Dyrehelt og ejer med professionel fotograf Kilde: Agria Dyreforsikring Se mere

- Da jeg åbner døren, ser jeg vores nabo sidde på trappen og holde sig for brystet. Jeg forsøger at komme i kontakt med ham, men han har ikke noget sprog. Han viser, at han har ondt i brystet, så jeg ringer 112, forklarer Kim Pedersen.

Men imens han har alarmcentralen i telefonen, falder naboen til gulvet med et hjertestop, og han igangsætter hjertemassage. Han trykker ham på brystet cirka 20 gange, hvorefter naboen hoster og langsomt kommer til sig selv igen. Derefter kommer ambulancen og tager ham med på hospitalet.

- Thor gør af ringeklokken, når det banker på døren, eller hvis der kommer nogen op ad bagtrappen. Men den dag, reagerer han på en lyd, han ikke er vant til, for naboen har nok støjet en del på gangen, siger Nikolaj Dellgren Pedersen.

Læs også Redder hund fra dement: Basse havde aldrig været ude at gå tur

Fem år med dyrehelte

Det er femte gang, at Agria Dyreforsikring afholder dyreheltekampagnen

- Vi synes, at det er på sin plads, at vi en gang om året får hyldet de dyrehelte, vi lever sammen med, siger Lotte Evers, der er markedskoordinator for Agria Dyreforsikring.

Lotte Evers fra Agria Dyreforsikring er kommet med præmier til Thor, Nikolaj og Kim. Foto: Ole Holbech

Da dommerpanelet, bestående af syv kyndige dyremennesker, skulle udvælge en fynsk vinder, var der ingen tvivl om, at Thor var en helt unik dyrehelt.

- Jeg blev rørt, da jeg trådte ind i opgangen, for jeg bliver så imponeret over den utrolige sans, vores dyr har og den måde, de hjælper os på. Og Thor var jo en sand helt med en sjette sans, da han kunne mærke, at der var noget galt på den anden side af døren og redder naboens liv ved at give lyd og sige, at der er noget galt, fortæller Lotte Evers.

Læs også Hun turde snakke med sin kræft: Samtaler med kræften og familiens hund hjalp Sille gennem hårdt forløb

En stor bøf til aftensmad

Efter Thors heltegerning går han nu videre til den landsdækkende finale, hvor han skal dyste mod den jyske og sjællandske vinder i konkurrencen. Men først skal han modtage sin præmie som den fynske heltehund.

- Hej Thor, siger Lotte Evers, da hun kommer ind ad døren. Thor bjæffer lidt, men logrer med halen.

Dyrenes vagtcentral 1812 Nikolaj Dellgren Pedersen har valgt, at pengene skal gå til Dyrenes Vagtcentral. Vagtcentralen 1812 er en landsdækkende service, som vejleder i sager om dyr i nød. Den er en del af Dyrenes Beskyttelse og finansieres hovedsageligt af foreningens støtter. Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral modtager årligt mere end 118.000 opkald fra bekymrede og observante borgere, som står med et dyr i nød, kender til en vanrøgtssag eller på anden vis har brug for råd om hold og håndtering af dyr. Fordelingen af disse kan dagligt variere mellem 200-800 opkald afhængigt af sæsonen, hvoraf maj til september er årets travleste måneder. Kilde: Dyrenes Beskyttelse Se mere

- Tillykke med det, hvor er du dygtig. Kan du lugte goodiebag og penge, spørger hun Thor.

Lotte Evers har en pengepræmie med, som skal gå til en dyrevelfærdsorganisation, og Nikolaj Dellgren Pedersen må selv vælge hvilken.

- Jeg har valgt, at de skal gå til Dyrenes Beskyttelse, for jeg kan godt lide deres alarmcentral for dyrene, siger Nikolaj Dellgren Pedersen.

Thor har fået masser af godbidder for sin heltegerning og i aftens skal han fejres med en rød bøf. Foto: Ole Holbech

Naboen er kommet sig helt oven på oplevelsen i sidste uge, og når de møder ham på gangen, tager han sig til brystet og stikker tomlen i vejret.

Nu er der kun tilbage at fejre heltehunden Thor.

- Han skal have en stor bøf til aftensmad. Den ligger bare og venter på ham i køleskabet, siger Nikolaj Dellgren Pedersen.