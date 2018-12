Thorborg: Fyns bedste skattebetaler i 2017

Året skattelister blev offentliggjort fra Skat onsdag, og listen har flere fynske firmaer med i toppen som solide skattebetalere.

Det viser en analyse af listen, som TV 2/Fyn har gennemført.

Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg, der bl.a. ejer Leasy, Odense Sport og Event og en større ejendoms- og investeringsportefølje, var den fynske enkeltperson, der via sit selskab betalte mest i selskabsskat i 2017.

Thorborgs 3C Holding var sat til 94,7 millioner kroner i selskabsskat i 2017.

Og efter skattebetalingens størrelse svarer det til en placering som nummer 66 blandt landets virksomheder.

Landets bedste betalere af selskabsskat var Novo Nordisk, Danske Bank og Lego-koncernen, Kirkbi.

De tre koncerner betalte i 2017 henholdsvis 7,7 milliarder, 2,7 milliarder og 2,6 milliarder kroner i selskabsskat.

Orkla (DK), der bl.a. ejer Odense Marcipan, betalte 114,7 millioner kroner i skat i 2017. Nok til en plads som nummer 56, mens Royal Unibrew, der ejer Albani, fulgte på pladsen lige under med en skattebetaling på 113,7 millioner kroner.

Amerikansk-ejede Tempur i Aarslev kendt som Dan Foam og som producent af luksus-madrasser og dyner, er på plads 69, mens TV2/Danmark med en selskabsskat på 77 millioner kroner er på en plads 77.

GF Forsikring i Odense og Munkebo-værftet Fayard er med placeringer som nummer 82 og 93 de sidste fynske virksomheder inden for top 100.

Virksomhedernes selskabsskatter var i 2017 på 71,7 og knap 65 millioner kroner.

De næste fynske virksomheder umiddelbart udenfor top 100 er Middelfart-rigmanden Torben Østergaard Nielsens Selfinvest-koncern og Orifarm-ejer Hans Bøgh Sørensens holdingselskab Habico med selskabsskatter på henholdsvis 46 og 45,5 millioner kroner.

Også robotindustrien dukker nu op som pæn skattebetaler.

Amerikansk-ejede Teradyne Denmark, der ejer MIR og Universal Robots i Odense, var i 2017 sat til en selskabsskat på 40,4 millioner kroner.

Det hører med til billedet, at virksomheders selskabsskat kan ændre sig fra år til år ikke kun på grund af overskuddets størrelse, men også fordi virksomheder kan skubbe skatten over flere år, og desuden er skatten afhængig af investeringer og nedskrivninger fra år til år.

Liberal Alliance har ønsket at fjerne muligheden for at se, hvad de danske virksomheder er sat til i selskabsskat.