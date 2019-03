Thorborg-selskab: Tiende underskud i træk

Endelig er OB kommet i toppen af superligaen, men selskabet, der ejer den professionelle fodboldafdeling, roder stadig rundt i den økonomisk tunge ende.

For tiende år i træk kommer Odense Sport & Event ud af regnskabsåret med underskud.

Resultatet for 2018 blev et underskud på 38 millioner kroner efter skat.

I 2017 gav Odense Sport & Event et underskud på 15,5 millioner kroner efter skat mod et underskud på 12 millioner kroner i 2016.

Det var Ole Bang Nielsen, der stod i spidsen for Odense Sport & Event i 2017.

Efter fem år på posten overlod han sidste år i april stafetten til Enrico Augustinus, der kom fra en direktørstilling hos Outforce i Middelfart.

Årsregnskabet 2018 er påvirket negativt af flere enkeltstående faktorer. Herunder kan nævnes: Udskiftning i Odense Sport & Events direktion, ekstraordinære udgifter i forbindelse med en uoverensstemmelse fra 2017 om brugsretten til Arena Fyn, investeringer i AV-opgradering på Nature Energy Park samt en ekstraordinær nedskrivning på goodwill, hedder det i en pressemeddelelse.

I Odense Boldklub blev der desuden skiftet cheftræner før kontraktudløb, og klubben nåede ikke kvalifikation til top-6. Derfor ender årsresultat 2018 utilfredsstillende, til trods for at nettoomsætningen i 2018 steg til 234 mio. kr. mod 212 mio. kr. i 2017.

- For flere af koncernens områder ser vi positive tendenser med høj aktivitet og fremgang. Vi er også tilfredse med, at vi igen i år ser en forbedring i omsætningen. Det kan dog ikke skjule, at vi samlet set kommer ud af 2018 med et utilfredsstillende resultat, som vi selvfølgelig langt fra er tilfredse med, siger adm. direktør i Odense Sport & Event, Enrico Augustinus i pressemeddelsen.

Til gengæld oplevede OB for første gang i en årrække fremgang. Således gik tilskuertallet i efteråret 2018 frem med næsten 7 procent i forhold til 2017.

Flere messer

For Odense Congress Center blev 2018 et år med højt aktivitetsniveau på messer, konferencer og events.

På en lang række aktiviteter er forretningen præget af fornuftig indtjening, mens de mere klassiske aktiviteter er præget af hård konkurrence på markedet.

En del af OCC’s nye strategi er at udfase en lang række af de klassiske aktiviteter, og til gengæld fokusere mere på events inden for f.eks. robotbranchen og e-sport.

Et godt eksempel på dette er afviklingen af OdinCon, der blev et af årets højdepunkter i OCC, hvor e-sport eventen bød på mere end 20.000 dagsgæster og massiv medieomtale.

I efteråret 2018 åbnede Odense nye designhotel, Hotel Odeon, med 234 værelser centralt placeret i Odense midtby.

Hotel Odeon har fået en god start, og kunderne har taget godt imod hotellets koncept og indretningen i klassisk nordisk stil.

Hotel Odense havde et godt 2018 med pæn stigning i såvel belægning som kundetilfredshed.

Cateringvirksomheden Kai Thor udviklede sig positivt i forhold til regnskabsåret 2017, og både event food og Kai Thors frokostordninger har haft pæn fremgang. Desuden blev en større ekstern kantinedrift for en international kunde igangsat i løbet 2018.

Hos Live Culture blev samlet set mere end 160.000 musik- og stand-up-gæster underholdt i løbet af 2018.

Kapitaludvidelse

På Odense Sport & Events generalforsamlingen den 21. marts 2019 blev det besluttet at gennemføre en kapitaludvidelse for at ruste koncernen til fremtiden. Kapitaludvidelsen gennemføres blandt selskabets nuværende aktionærer, og her er der givet tilsagn om et kapitalindskud på 60 mio. kr.

Bestyrelsesformand Niels Thorborg siger:

- Til trods for mindre gode resultater de senere år, så er der fortsat et betydeligt og attraktivt potentiale i Odense Sport & Event. Tilsvarende en der opbakning fra selskabets aktionærer, og med kapitaludvidelsen styrker vi vores finansielle råderum. På den både udviser vi rettidigt omhu og giver mulighed for, at vi kan forfølge eventuelle muligheder, der måtte opstå hen ad

vejen.