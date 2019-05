Thorborg smiler: Overskud på 100 millioner hos Dinex

Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg har næse for gode forretninger.

En af dem er Dinex i Middelfart, der producerer udstødnings-teknologi til store køretøjer.

Thorborg købte halvdelen af virksomheden sidste år, og nu viser 2018-regnskabet, at overskuddet er fordoblet til 100 millioner kroner før skat i forhold til 2017.

- Det flotte regnskab er resultatet af mange ting: Svære beslutninger, ambitiøse vækstplaner, fokus på innovation og ikke mindst kundernes behov i centrum. Det hele naturligvis kombineret med en rigtig flot indsats fra vores dedikerede og kompetente medarbejdere verden over, siger medejer og administrerende direktør Torben Dinesen.

Leverer ren luft til hele verden

Dinex komplette teknologisystemer og komponenter leverer ren luft til førende lastbils- og industrimaskinerproducenter i Europa, USA, Kina, Indien og Rusland, og efterspørgslen stiger i takt med at miljøkravene i hele verden øges.

- Det er en meget kompliceret kemifabrik, baseret på stor knowhow og kompetencer, vi leverer til vores kunder. Vores løsninger sikrer at deres katalysatorer og filtersystemer fuldt ud lever op til de stigende lovkrav, og faktisk er den luft, der kommer ud fra vores EURO 6 system afgangsrør renere end den luft, du indånder, siger Torben Dinesen.

Ny fabrik i Indien

Dinex leverer i dag til bl.a. lastbilsproducenter som Mercedes og MAN i Europa, Kamaz og GAZ i Rusland og Dongfeng i Kina. Samtidig er Dinex undervejs med en ny fabrik i Indien, som etableres i forlængelse af stigende miljøkrav til diesel og gasmotorer i landet. De nye krav træder i kraft i 2020 og skærpes i 2024, og derfor forventes den nye Dinex-fabrik at være klar til produktion i tredje kvartal 2019.

- Nærhed til kunderne betyder meget for os, og det er netop derfor, at vi etablerer en ny fabrik i Indien. Vi har en forventning om en omsætning på ca. 500 mio. kr. ultimo 2024 i Indien, og vores salgs- og udviklingsafdeling er allerede godt i gang med de første projekter, som typisk tager tre år at udvikle, siger Torben Dinesen.