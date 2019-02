Kreditknas: Thorborgs lånefirma får indskærpelse

Hvis du mangler penge, så kan den fynske erhvervsmagnat Niels Thorborgs Leasy-koncern være din redningsmand. Igennem 3C Retail, der driver Leasy og DER, tilbyder han en række forskellige lån.

Vurdering af kreditværdighed I henhold til kreditaftalelovens paragraf 7 c skal lånvirksomheder vurdere kunders kreditværdighed på baggrund af fyldestgørende oplysninger. Med andre ord: lånevirksomheden skal grundigt undersøge om kunden er i stand til at tilbagebetale lånet. Det er altså ikke nok, at kunden kan betale renterne. Kilde: Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler Se mere

Men fynboen og hans virksomheder har ikke været grundige nok til at vurdere folks mulighed for at tilbagebetale pengene.

Det viser en aktindsigt, som TV 2/Fyn har fået fra Forbrugerombudsmanden.

I et brev til 3C Retail skriver Forbrugerombudsmanden i august 2018, at Thorborgs selskab ikke er grundig nok, når det kommer til vurdering af kundernes kreditværdighed.

- Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at I (3C Retail, red.) ikke vurderer forbrugernes kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, inden I bevilger lån, skriver Forbrugerombudsmanden til den fynske koncern.

I henhold til kreditaftaleloven skal lånevirksomheder foretage en vurdering af kundernes kreditværdighed. Virksomheden skal med andre ord undersøge om låneren er i stand til at tilbagebetale lånet.

Og det har 3C Retail ifølge Forbrugerombudsmanden ikke været gode nok til.

3C Retail har oplyst Forbrugerombudsmanden om 35 lån, som man har givet til forbrugere. Flere af lånene har angiveligt stillet forbrugerne i situationer, hvor det månedlige rådighedsbeløb efter afdrag lyder på mindre end 3.050 kroner. Ifølge gældssaneringsbekendtgørelsen kræver det 6.150 kroner at opretholde en beskeden levefod.

Forbrugerombudsmanden skriver også til Thorborgs koncern, at "kreditværdighedsvurderingerne af den enkelte forbruger er egnet til at forvride forbrugernes økonomiske adfærd".

Ifølge Forbrugerombudsmanden er det en overtrædelse markedsføringslovens paragraf otte, stykke et.

Flere lånevirksomheder har fået påtale

Ifølge oplysninger fra Forbrugsombudsmanden er 3C Retail langt fra den eneste udbyder af lån, som har problemer med at følge lovgivningen.

I løbet af 2018 har forbrugermyndigheden andre låneudbydere. I alt er det blevet til påtale af ni virksomheder, der yder lån i Danmark. Det drejer sig blandt andet om Ferratum Danmark og Turbolån, der lovligt tilbyder lån med ÅOP på mere end 750 procent.

Der er langt fra tale om enkeltstående opgaver, fortæller Christina Toftegaard Nielsen, der er forbrugerombudsmand.

- Vi har igennem de seneste par år lagt et betydeligt tilsynsarbejde i at vurdere om kviklånsselskaber overholder forpligtelsen til at kreditvurderer forbrugerer, siger hun.

I seks tilfælde har forbrugerombudsmanden politianmeldt forbrugs- og kviklånsselskaberne med henvisning til markedsføringsloven om vildledningsforbud.

Uvist om 3C Retail har ændret praksis

Hos 3C Retail er det ikke på papiret ikke slut med utilstrækkelige vurderinger af kundernes kreditværdighed. Det oplyser Forbrugerombudsmanden til TV 2/Fyn.

I brevet til 3C Retail ønsker Forbrugerombudsmanden virksomhedens ord på, at man retter op. Underskiften skal gives af en repræsentant for virksomheden. Næsten et halvt år efter, at brevet blev sendt har 3C Retail stadig ikke skrevet under på, at man har ændret praksis.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Peter Schou Jørgensen, der er direktør i 3C Retail. Han er bortrejst. Derfor svarer selskabets forretningsudviklingschef i en mail.

- Vi har ikke underskrevet erklæringen, fordi det er en igangværende sag, hvor vi savner konkrete svar fra Forbrugerombudsmanden på, hvordan vi skal agere i forhold til den konkrete bestemmelse. Det har vi faktisk bedt om ved flere lejligheder i efteråret 2018, og vi har endnu ikke hørt endeligt fra Forbrugerombudsmanen. Vi er naturligvis klar til at underskrive, når det er fuldt oplyst og konkret, hvordan vi og andre udbydere skal agere.

Forbrugerombudsmanden mener imidlertid, at reglerne er klare nok.

I brevet til 3C Retail henviser man til, at man kan bruge Danmarks Statistiks oversigt over, hvor mange penge en gennemsnitsdansker har tilbage ved forskellige indkomstniveauer til faste udgifter.

Dermed får man også et brugbart indtryk af, hvor store lånebeløb, der er plads tili økonomien, oplyser Forbrugerombudsmanden.

