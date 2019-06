Thulesen Dahl slagtet i egen højborg

Dansk Folkeparti har fået øretæver ved dette valg, og det mærker det fynske folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl også hjemme i sin egen kreds i Assens.

I alt har han fået 822 personlige stemmer ved gårsdagens valg. Til folketingsvalget i 2015 stemte 2.264 fynboer personligt på formandens bror, Jens Henrik Thulesen Dahl, og han endte dengang som den absolut største stemmesluger i kredsen.

I år ligger han på en femteplads.

Katastrofalt valg

Det har været et katastrofevalg for Dansk Folkeparti, der er gået 12,4 procent tilbage på landsplan sammenlignet med valget i 2015. Partiet mister 21 af sine 37 mandater - deraf to på Fyn.

TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, mener trods Jens Henrik Thulesen Dahl ringe valg i Assenskredsen, at ét af de fynske mandater tilfalder ham. Det andet går formentlig til Alex Ahrendtsen (DF).

Pernille Bendixen (DF) forventes ikke at komme i Folketinget i denne omgang.

