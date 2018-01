Thyra Frank: På Thurø kan vi lære hvordan man får en værdig død

Et plejecenter på Thurø er blandt de bedste i landet til at give borgerne en værdig død. Mandag besøger ældreminister Thyra Frank plejecenteret for at få inspiration til, hvordan landets kommuner kan lære af Svendborg.

Bent Andersen er 94 år og har boet på plejecenteret Thurøhuse siden marts. Han har et klart ønske om, hvordan han ønsker at dø.

- Det skal gå hurtigt. Ikke noget med lang tids sygdom og pleje, siger Bent Andersen.

Som beboer på Thurøhuse er Bent Andersen en af de beboere, der får mulighed for at snakke om døden med personalet, når den tid kommer. Svendborg er nemlig én af fire kommuner, som i et lille års tid har gjort en særlig indsats for at døende mennesker får en værdig afsked med livet, der stemmer overens med deres egne ønsker og behov.

- Det er et emne, der er meget svært at snakke om. Derfor har vi givet alle vores medarbejdere et kompetenceløft og efteruddannelse i at tage den svære samtale med døende og deres pårørende, fortæller ældrechef i Svendborg Kommune, Kirsten Vie.

Svendborg Kommune har over tre år fået to millioner kroner til projektet "Min sidste tid". Et selvudviklet kursus skal blandt andet lære personalet, hvordan og hvornår man taler om døden med den døende og de pårørende.

- Det handler blandt andet om at finde ud af, hvornår borgeren og de pårørende ved, at den sidste tid er kommet. Og hvordan man håndterer det at slippe håbet, og i stedet fokusere på, hvordan man kommer herfra på den måde den døende og de pårørende ønsker, siger Kirsten Vie.

Plejepersonalet i Svendborg er blevet trænet i at give patienterne en værdig død af blandt andet sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og præster. Erfaringerne fra Svendborg indgår nu i regeringens plan om at give mennesker over hele landet en værdig død. Derfor besøger ældreminister Thyra Frank(LA) mandag Thurøhuse Plejecenter.

- Det er så vigtigt at få talt om døden, og om hvordan man ønsker den sidste tid skal være. Men det er ikke en nem samtale. Derfor glæder jeg mig til at høre, hvordan man gør det i Svendborg – for her har man sat tingene mere i system for at sørge for at nå alle dem, der har behovet. Jeg vil gerne have flere kommuner til at følge blandt andet Svendborg Kommune, siger Thyra Frank.

Regeringen har nu afsat 60 millioner kroner på finansloven for at udbrede erfaringerne fra Svendborg til landets øvrige kommuner.