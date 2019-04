Ti centimeter langt knivblad flænsede 16-åriges cykeldæk op

16-årige Mikkel Fogh Rygaard fra Svendborgs cykeltur på sin mountainbike lørdag startede fuldstændig som den plejer. Men han nåede kun lige op på den første bakke i Hallindskoven i det østlige Svendborg før turen stoppede brat.

Den er ikke bare tabt eller sådan noget. Den er simpelthen sat fast bevidst for, at den kunne gøre skade på en cykel eller noget. Mikkel Fogh Rygaard, mountainbikerytter, Svendborg

Et ti centimeter langt blad fra en hobbykniv sad inde i Mikkel Fogh Rygaards cykeldæk.

- Det var lørdag, og jeg cyklede på mountainbikesporet, som man jo gør. Og da jeg kommer op af den første bakke, der hvor der er en masse grus, så punkterer mit dæk. Så trækker jeg op af bakken, og så finder jeg ud af, at der er et kæmpe hul i dækket, fortæller den 16-årige mountainbikerytter til TV 2/Fyn.

Her er det ti centimeter lange knivblæad, som Mikkel Fogh Rygaard fandt i sit cykeldæk lørdag. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Han går tilbage til det sted, hvor dækket punkterede og finder en kniv.

- Så tænker jeg: Hold da op sikke en idiot, der har gjort sådan noget, fortæller Mikkel Fogh Rygaard.

Da chokket havde fortaget sig, tog den unge mountainbikerytter et billede af knivbladet og tog det med hjem. Da han kom hjem meldte han episoden til politiet, hvorefter han lavede et opslag på Facebook for at gøre opmærksom på, hvad han var kommet ud for.

00:12 Mikkel fik et knivblad i cykeldækket på en helt almindelig cykeltur i Svendborg Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Det er ikke første gang

Det viste sig så, at det ikke var første gang, at en mountainbikerytter cykler ind i en kniv, der ligger i Hallindskoven i Svendborg. For kort tid efter, at Mikkel Fogh Rygaard havde lagt opslaget på Facebook, skrev René Pedersen til ham.

- Det gav bare et sæt i mig. Jeg var bare nødt til at skrive til dig, siger René Pedersen, der er driftsleder af et landbrug på Langeland, når han ikke cykler rundt i skovene på sin mountainbike på Sydfyn.

00:31 René Pedersen har ligesom 16-årige Mikkel Fogh Rygaard fået sit cykeldæk flænset op på en tur i skoven. Video: Mikkel skov Svendsen Luk video

I november sidste år fik han sig nemlig også et chok, da han på en cykeltur i samme skov, som den Mikkel Fogh Rygaard cyklede i, fik sprættet sit cykeldæk op.

- Jeg kunne se på det klip med hobbykniven, at det ligner nøjagtig samme kniv, hvor her er den bare blevet brækket i små stykker og sat ned i den der træstub, som jeg så kørte på. Der kunne jeg jo så se, at dit (Mikkel Fogh Rygaard, red.) det var et helt blad, der var blevet lagt, fortæller han.

Det er jo fuldstændig sindssygt, at sådan noget sker. Det er mega farligt - det siger sig selv. Et hobbyblad på ti centimeter. Rico Busk, næstformand for Svendborg Mountain Klub

- Det er jo helt bevidst det her

Både Mikkel Fogh Rygaard og René Pedersen er ikke i tvivl om, at knivbladene er blevet lagt på mountainbikesporet i skoven helt bevidst.

- Så finder jeg så ud af, at den (kniven, red) er sat fast ned i jorden. Den er ikke bare tabt eller sådan noget. Den er simpelthen sat fast bevidst for, at den kunne gøre skade på en cykel eller noget, fortæller den 16-årige mountainbikerytter.

Den samme opfattelse har René Pedersen:

- Det er jo lagt bevidst på sporet, så de ved, at det er os, der bliver ramt. Det er helt vildt det her. Jeg har jo slet ikke ord på det, siger han og fortsætter:

- Det er ikke så sent som i sidste weekend, at jeg havde min bonusdatter med ude at cykle, som skvatter på en træstub og falder ned på den. Og havde det nu været knivbladet, så var hun blevet skåret op.

Da Mikkel Fogh Rygaard havde fået flænset sit cykeldæk lørdag gik han tilbage og tog et billede af kniven. Foto: Mikkel Fogh Rygaard / privatfoto

Op på jernheste igen

Rico Busk, der er næstformand for Svendborg Mountain Klub, er ligesom de to andre også meget rystet.

- Det er jo fuldstændig sindssygt, at sådan noget sker. Det er mega farligt - det siger sig selv. Et hobbyblad på ti centimeter. Jeg ville sådan set ønske, at vedkommende som har gjort det, ser med her, og så vil jeg sige til dig: Det er simpelthen så asocialt og udemokratisk, siger han.

- Det er simpelthen så hovedrystende, og jeg forstår det ikke.

00:18 Næstformanden i Svendborg Mountain Klub fortæller, at det er noget, som desværre sker jævnligt. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Næstformanden fortæller, at sabotagen og knive i skovbunden desværre er noget, som mountainbikeklubberne rundt omkring i landet jævnligt oplever.

- Det sker desværre jævnligt. Vi ser det overalt i landet, fortæller Rico Busk.

Men for den 16-årige Mikkel Fogh Rygaard kommer episoden ikke til at holde ham fra cykelture i skoven fremover. Til spørgsmålet: Hvornår skal du så ud at cykle igen?

Svarer han blot:

- Når jeg får et nyt dæk.