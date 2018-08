Hannah blev dagens cyklende fighter i Vollsmose

Trods gearproblemer blev Hannah Chanchiri på ti år udnævnt som dagens fighter til et cykelløb i Vollmose lørdag. Hun blev overrasket og glad for pokalen.

- Jeg tror, jeg vil lægge den i min vinduekarm.

Hannah Chanchiri er ti år og går i 4.a på Abildgårdskolen i Odense. Hun har netop lige modtaget en pokal for at være den bedste fighter under B1909's sponsorcykelløb, der lørdag blev afholdt i Vollmose.

Og man er ikke tvivl om, at Hannah Chanchiri er overrasket over at modtage hæderen som den bedste fighter.

- Jeg troede, at han sagde forkert, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan slet ikke forstå det. Det betyder rigtig meget for mig, og jeg er rigtig glad for den.

Jeg kan slet ikke forstå det. Det betyder rigtig meget for mig, og jeg er rigtig glad for den. Hannah Chanchiri, 4.a på Abildgårdskolen

Det har ikke været nemt for den tiårige pige at nå frem til hæderen som dagens fighter. Hun havde under løbet problemer med, at hendes cykel var for lav, og gearerne ikke rigtig ville, som hun ville.

- Mine gear virkede ikke rigtigt, så det var lige lidt ekstra hårdt. Men det har været sjovt og lidt skræmmende, at møde mange andre folk, fortæller Hannah Chanchiri lige efter, at hun har krydset målstregen.

Og så er der selvfølgelig det, som alle andre store cykelryttere også har at sige efter et stort løb:

- Det var rigtig hårdt, og ruten var rigtig lang.

Læs også Tilskud til fodboldskole i Vollsmose fortsætter

Første, anden og tredje pladsen til dagens cykelløb i Vollmose fik medaljer og pokaler. Og så blev der udnævnt en dagens fighter. Foto: Mille Stilbjerg Dyhr

Det skaber sammenhold

I Vollsmose er det langt fra alle børnene, der har deres egen cykel derhjemme, og mange af dem er ikke vant til at cykle i dagligdagen. Det har områdets skoler i samarbejde med B1909 forsøgt at lave om på.

Lørdagens cykelløb udspringer nemlig fra en cykelskole, som B1909 har lavet på Abildgårdskolen og HC Andersen Skolen. Her har eleverne cykling på skoleskemaet hver uge.

Freddy Vermod, der er leder af cykelskolen, glæder sig hver dag til cykelturen med børnene. Men det er ikke kun ham, der får noget ud af cykelturene.

- Børnene bliver fortrolige med at cykle. Og det bliver bliver ikke bare noget, som de gør af og til. Men de opdager, hvor stor en fornøjelse det er at komme ud og få frisk luft og få noget motion og noget bevægelse, fortæller han til TV 2/Fyn.

Læs også Koldeste dag i flere måneder

00:23 Freddy Vermod er med til at lære børnen i Vollmose de mange cykelregler. Luk video

Ud over at lærer om færdselsreglerne, og hvordan man skal opføre sig i trafikken som cyklist, så får børnene også mange andre ting ud af cykelskolen ifølge Freddy Vermod.

- De får jo et fællesskab. Det er både drenge og piger, der cykler sammen her. Og de lærer at passe på hinanden i trafikken.

Dagens fighter Hannah Chanchiri har også nydt godt af fællesskabet i cykelskolen. Til lørdagens løb har hun både veninder og andre kendte ansigter med.