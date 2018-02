Tidligere borgmester kritiserer Faaborg-Midtfyn for pensionssager

Kritikken fortsætter af Faaborg-Midtfyn Kommunes håndtering af sager om førtidspension. Nu melder også den tidligere borgmester i Årslev sig i koret af kritikkere.

Nu melder også den tidligere socialdemokratiske borgmester i Årslev, Erling Christensen sig i koret af kritikere af Faaborg-Midtfyn Kommunes håndtering af sager om førtidspension.

... det er klart et ledelsesproblem. Erling Christensen, tidligere borgmester i Årslev

Erling Christensen mener ikke, at kommunen er god nok til at koordinere indsatser, og han undrer sig over, at over hver tredje sag, hvor en borger er indstillet til førtidspension, bliver afvist af kommunens pensionsnævn.

- Det er underligt, og man må spørge sig selv om arbejdet bliver gjort godt nok, siger Erling Christensen til TV 2/Fyn.

Hver tredie sag afvises

Kritikken kommer på baggrund af tal, som TV 2/Fyn har fået indsigt i fra de fynske kommuner. Her viser det sig, at Faaborg-Midtfyn er den fynske kommune, hvor flest sager bliver omgjort.

- Når mennesker er nede på knæ i forvejen, så skal de ikke have et dunk i hovedet for at komme længere ned, så skal de have støtte for at blive rejst op igen, siger Erling Christensen.

Klart ledelsesproblem

Erling Christensen har fra sin tid som politiker erfaring med pensionssager, og indenfor de seneste år har han også været bisidder for borgere, der har søgt om førtidspension i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Det jeg har oplevet, er at man ikke taler sammen, og at man ikke koordinerer indsatsen, og det er klart et ledelsesproblem, fastslår Erling Christensen.

Det er kommunens eget rehabliteringsteam af der indstiller personer til førtidspension, men for at pensionen bliver tilkendt, skal også et pensionsnævn i kommunen godkende det. Og det er her Faaborg-Midtfyn topper listen over kommuner, hvor flest indstillinger bliver afvist.

- Jeg undrer mig over, at så mange bliver afvist. Når jeg ved, hvor vanskeligt det er at komme igennem rehabiliteringsteamet, så undrer jeg mig over, at så mange bliver afvist.

Inspiration fra Norddjurs

Arbejdsmarkedschefen i Faaborg-Midtfyn Kommune har sat en undersøgelse i gang, for at få opklaret, hvorfor så mange indstillinger om førtidspension bliver afvist, og borgmester Hans Stavnsager, vil i marts tage på studietur til Norddjurs Kommune, hvor der er succes med at lave god sagsbehandling i førtidspensionssager.

- Det er tydeligt, at der er en eller anden for for problem, og det skal vi have fundet af hvorfor. Derefter skal vi have fundet af, hvad vi kan gøre for at nedbringe antallet, fortæller Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn, Soc.dem.

