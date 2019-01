Tidligere bryggeriansat kaptajn mistede livet i togulykke

Blandt de dræbte ved togulykken på Storebæltsbroen 2. januar var 51-årige Bo Schjørmann Wadsager fra Fyn, der tidligere var ansat i Carlsberg Danmark A/S.

Førhen var han ansat som kaptajn på skibet "M/S Madonna", der blev brugt som eventskib for Carlsberg. Det fremgår af et opslag på Facebook fra den daværende salgschef i selskabet, Brian Møller, der nu er medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre for Socialdemokratiet.

- Bo Schjørmann Wadsager var virkelig en ener, der holdt så meget af sin familie og skibsfarten. Han var en dygtig og vellidt kaptajn og kollega i Carlsberg Danmark A/S, hvor Bo var ansat i 3 år, skriver Brian Møller.

- Bo var en meget passioneret og respekteret mand der brændte for sejlads, lyder det videre i opslaget.

Ulykken fandt sted omkring klokken 07.35 onsdag morgen i sidste uge, netop som to tog havde passeret hinanden på Storebæltsforbindelsen.

Det ene - et passagertog - var på vej mod København med 131 passagerer og tre ansatte om bord. Det andet var et godstog fra virksomheden DB Cargo.

Godstoget var på vej fra Høje-Taastrup til Carlsbergs bryggeri i Fredericia og var lastet med tomme øl- og sodavandsflasker fra Carlsberg.

Otte passagerer blev dræbt ved ulykken.