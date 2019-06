Peter har været valgtilforordnet i 50 år: - Tidligere drak vi øl og snaps

Onsdag er ikke kun speciel, fordi der skal stemmes til folketingsvalget.

For Peter Zoffmann er dagen også et jubilæum for ham personligt. I 50 år har han været valgtilforordnet rundt i Danmark, når der har været afholdt valg i landet.

Siden han var 22 år, har han hjulpet til med diverse valg og sørget for, at valgdagene forløb, som de skulle. Et hverv, der står den garvede valgtilforordnet meget nær.

- Jeg føler, at det at være valgtilforordnet har noget med den dybeste demokratiske proces at gøre. Det er så vigtigt at deltage i de handlinger og se, hvor præcist vi kan gennemføre de valghandlinger som et lille land, fortæller Peter Zoffmann til TV 2/Fyn.

Til dagens valg skal han være valgtilforordnet på rådhuset i Odense, hvor der forventes at komme 10.236 fynboer for at sætte deres kryds.

EF-afgørelsen huskes tydeligt

Der er specielt ét valg, som Peter Zoffmann tydeligt husker, og det var tilbage i 1972. Dengang skulle Danmark stemme, om man ønskede at være med i De Europæiske Fællesskaber, som i dag er EU.

Det blev til et ja, og det var især dagene op til valget, Peter Zoffmann husker.

- Det var der, hvor bukkene og fårene blev skilt. Det var nogle vanskelige beslutninger, som også de unge skulle tage stilling til, siger han.

Drak alkohol i gamle dage

Derudover bemærker han også den udvikling, der er sket over de seneste 50 år som valgtilforordnet. Dengang var der mere alkohol involveret.

- Man drak øl og snaps og spiste gode middage. Der var gode cigarer og røgvarer, og når så de forskellige pinger indenfor det politiske parti kom forbi, kunne man godt se, at promillen steg hos de fleste, smiler den garvede valgtilforordnede.

Alkohol er dog ikke en del af arbejdet længere, forsikrer Peter Zoffmann, og det, tror han, sikrer, at alle stemmerne bliver talt ordentligt op.

Til valget i dag er Peter Zoffmann overbevist om, at vi ikke får en regering lige foreløbig.

- Jeg ser frem til nogle dramatiske to til tre måneder i det politiske landskab. Jeg er slet ikke sikker på, at den kabale kan gå op indenfor de næste 14 dage.