Tidligere elev rev skole ned: - Det er lidt sjovt

I otte år var Tonny Madsen elev på Nordre Skole i Svendborg. 120.000 af de gamle mursten genbruges i nyt byggeri.

Der var ikke tale om hærværk, da Tonny Madsen tirsdag skulle rive sin gamle skole ned. Han og hans firma er hyret til opgaven, for der skal bygges boliger på grunden. Og Tonny Madsen kender skolen rigtigt godt.

- Jeg har gået på skolen fra 1. klasse til og med 8. klasse, og så er det jo lidt sjovt at få lov til rive den ned, siger Tonny Madsen, der er indehaver af vognmands- og entreprenørfirmaet Tonny Madsen A/S i Svendborg.

Skolen lukkede i 2012 og har siden stået tom, og nedrivningen skulle være begyndt i sidste uge - men så kom der sibirisk kulde og hård frost.

- Det blæste så voldsomt, så støvet ville brede sig for meget. Og frosten gjorde, at det vand, som vi sprøjtede på, bare ville fryse til is, fortæller Tonny Madsen.

Tirsdag viste vejret sig fra sin gode side, og de store gravemaskiner kunne gå i gang med at vælte den næsten 70 år gamle skole.

Miljøfarlige materialer er fjernet

De sidste par måneder har håndværkere fjernet miljøfarlige materialer fra bygningen. Så nu kunne den store gravemaskine stille og roligt vælte resten af skolen.

Og de gamle mursten bliver der passet særligt godt på, for de skal genbruges i det nye byggeri på grunden. Tonny Madsen forventer, at 120.000 af de gamle mursten kan genbruges i det nye byggeri.

Efter godt en times arbejde var den gamle Nordre Skole lagt ned.

- Det gik efter planen. Det er rart at, se at skolen nu er væltet, siger Tonny Madsen.

Sådan så Nordre Skole ud, inden nedrivningen begyndte. Foto: Ole Holbech