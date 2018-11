Kendt fra Netflix: Tidligere FBI-agent kommer til Fyn

Det var den længste og dyreste efterforskning i FBI’s historie, som nåede sin afslutning i begyndelsen af april 1996 uden for en hytte i den lille by Lincoln i staten Montana i USA.

Siden 1978 havde FBI jagtet den mystiske Unabomber, som i en periode over 17 år havde sendt brevbomber til blandt andet universiteter og flyselskaber. Brevbomberne havde dræbt tre og såret 23.

Bag navnet Unabomber gemte sig den 53-årige eneboer Ted Kaczynski, som blev fældet af FBI-agent og retslingvist James R. Fitzgerald, der grundigt havde analyseret gerningsmandens breve for sproglige spor.

Nu besøger FBI-agenten SDU sammen med lingvistikprofessor Natalie Schilling fra Georgetown University.

Kendt fra Netflix

I 2017 blev Fitzgeralds jagt på Unabomberen fortolket i den roste Netflix-serie Manhunt: Unabomber, og serien har medvirket til, at interessen for eventet den 12. december på SDU i Odense har været enorm.

Læs også 14 millioner kroner til drone-forskning: SDU skal sikre billigere strøm

På facebookbegivenheden har knapt 2.400 personer vist interesse for det gratis foredrag. Derfor har det været nødvendigt at tilmelde sig arrangementet, hvor der oprindeligt var planlagt fri adgang for alle interesserede.

- Med den overvældende store interesse for arrangementet, der har været via facebookbegivenheden, er det blevet tydeligt, at det ville skabe kaotiske tilstande og mindst lige så meget skuffelse og frustration, hvis flere tusind mennesker mødte op på SDU i håb om at få en af de 450 pladser, som vores største auditorium kan rumme. Derfor blev tilmelding nødvendig, skrev Humaniora på SDU på Facebook til de mange tusinde interesserede.

Foredraget bliver livestreamet

Det har dog vakt skuffelse hos mange af de interesserede, som ikke får mulighed for at komme med til det totalt udsolgte foredrag. Derfor har SDU arrangeret, at foredraget bliver livestreamet til et af de øvrige auditorier på campus.

- Det er fuldt forståeligt, at nogle er skuffede og frustrerede over ikke at kunne komme ind og se Fitzgerald her på SDU.

- Vi har netop fået en aftale igennem med Fitzgerald om, at vi livestreamer foredraget til et stort lokale på SDU i nærheden af U45, og der bliver efter al sandsynlighed også mulighed for at livestreame foredraget hjemmefra.

Det er anden gang på fire år, at Fitzgerald og hans tidligere vejleder, lingvistikprofessor Natalie Schilling, holder gæsteforelæsning på SDU.